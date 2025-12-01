張棟樑爆「攻蛋」卡關內幕 出道21年獻高雄粉絲「special」

張棟樑將在高雄開唱。（張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）

張棟樑29日迎來44歲生日，當天喜迎「雙喜」，獲知將於明年1月10日站上高流舉辦「第二十一個故事」高雄場已完售，他開心直呼：「這絕對是最棒、也是最暖生日禮物。」他以台語傳達感謝：「乾蝦乾蝦，緊加乾蝦(感謝感謝，真的感謝)台語諧音)。」寵粉的他霸氣允諾：「會用非常熱烈的表演來回報台灣歌迷非常熱烈的支持。」

明年正值張棟樑出道滿21周年，把「最好的快要發生」當成人生座右銘的他許下邁向下一個20年的全新展望：「繼續輸出誠懇的音樂，做真摯的自己，才能讓作品感動別人。」面對網上許多買不到票的歌迷敲碗能唱進小巨蛋，向來佛系思考的張棟樑笑說：「要靠大家繼續集氣和看緣份。」他坦言自己出道的前十年最大目標正是「攻蛋」，無奈當時「緣分」未到，隨著年齡增長，張棟樑也跟著調整想法跟心態，「現在的心態是只要是對的地點都是最好的舞台，場地不設限，這次能辦在高雄也是一種緣份，謝謝高雄給了我最大的回應。」

為了感謝南台灣歌迷熱情的支持，寵粉的張棟樑特別大方祭出「開放點歌」當成禮物回饋歌迷，他喊話「會盡量滿足大家想聽的」，「城市限定曲」也把台語歌納入規劃及考量，他苦笑說：「其實『城市限定曲』是想把自己早期接觸台灣流行音樂文化的歌唱給大家聽，但台語歌也是一個很好的選項，有點傷腦筋，請容我再構思一下，希望能給歌迷驚喜。」

提到先前在蘇州重現〈情花開〉掀起《無敵珊寶妹》的「孫無敵」回憶殺，台灣場有無機會重現？他笑說：「看到大家很開心也算功德圓滿了，至於高雄場會不會再唱，就看看屆時『孫無敵』有沒有上身囉。」至於舞蹈部分，他則說，「我認真跳舞的話，『故事』可能就說不下去，大家也聽不下去了啦。」張棟樑 「第二十一個故事」巡迴演唱會-高雄站演唱會將於2026年1月10日於高雄流行音樂中心海音館隆重登場。詳洽KKTIX。

