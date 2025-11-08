張棟樑等了21年第一次高雄開唱！票房開賣結果曝光
情歌王子張棟樑出道21年，明年1月10日第一次前往高雄開唱，在高雄流行音樂中心海音館舉辦「第二十一個故事」巡演高雄站。演唱會今（8日）傳來好消息，數千張門票開賣後全數完售，票房開出紅盤。張棟樑開心喊話：「感恩～我們約在高雄見！」
張棟樑終於兌現和台灣歌迷長久以來約定，對於明年1月將在高雄相聚同樂，他密謀要把現場變成大型KTV，特別點名戲劇主題曲〈北極星的眼淚〉，「到時就把麥克風交給大家了」！更透露此次巡演每場都會有一首「城市限定曲」當成彩蛋獻給歌迷，「高雄也不例外！我已經開始在構思哪一首歌適合代表我在這裡的感受及心路歷程，希望留下屬於這座城市與我的獨特記憶」。
首次在高雄開唱的張棟樑，對港都的「熱情」印象深刻，他笑說：「最大的記憶點就是歌迷跟太陽一樣熱情！」回想過去宣傳時南下跑簽唱會、校園活動，他表示：「每次到高雄都能感受到滿滿能量，天氣很熱、陽光也很猛，但歌迷的熱情總是更勝溫度！」趁著這次重返高雄，他除了期待再次感受南台灣滿滿的熱情，也希望有機會多走走看看，「很久沒這樣在高雄停留，希望這次能好好感受這座城市的溫度」。
