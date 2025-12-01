張棟樑迎44歲！高流開唱門票秒殺 嗨喊：最棒生日禮物

藝人張棟樑11月29日迎來44歲生日，日前宣布將於2026年1月10日至高雄流行音樂中心開唱，門票一開賣即傳出完售捷報。對此，他開心直呼「這絕對是最棒、也是最暖生日禮物！」並用台語傳達對歌迷的支持「乾蝦乾蝦，緊加乾蝦（台語諧音：感謝感謝，真的感謝）！」寵粉的他也允諾「會用非常熱烈的表演來回報台灣歌迷非常熱烈的支持！」除了把自己的生日願望獻給這次的高雄場演唱會所有的歌迷朋友，「期盼大家能開心地來看演唱會，心滿意足地走出高流！」

張棟樑11月29日迎來44歲生日。（圖／張棟樑《第二十一個故事》巡演官方提供）

張棟樑2026年將迎來出道21週年。（圖／張棟樑《第二十一個故事》巡演官方提供）

張棟樑2026年將迎來出道21年，讓這場高流演唱會不僅別具意義，對於網路上許多買不到票的歌迷敲碗他在台北小巨蛋辦演唱會，他笑說：「要靠大家繼續集氣和看緣份！」坦言自己出道的前10年最大目標正是「攻蛋」，無奈當時「緣分」未到，隨著年齡增長，張棟樑也跟著調整想法跟心態，「現在的心態是只要是對的地點都是最好的舞台，場地不設限！這次能辦在高雄也是一種緣份，謝謝高雄給了我最大的回應！」

為了感謝南台灣歌迷熱情的支持，寵粉的張棟樑特別大方祭出「開放點歌」當成禮物回饋歌迷；原來近期積極投入高流場演唱會前置規劃的張棟樑正為了要獻給歌迷的「私房歌單」而傷腦筋，再加上出道以來累積的經典情歌無數，希望在方方面面照顧到歌迷需求的他索性開放歌迷事先點歌，然後再根據社群留言來作為安排限定曲目的參考，「畢竟是個主體性的巡演，需要考量整體的流暢度和歌曲選擇，不過我會盡量滿足大家想聽的！」

張棟樑表示高流演唱會門票開賣即完售，成了他最棒的生日禮物。（圖／張棟樑《第二十一個故事》巡演官方提供）

面對有不少歌迷敲碗希望張棟樑能唱台語歌，先前預告到每一站會獻唱一首「城市限定曲」的他透露會把台語歌納入規劃及考量，不過也坦言自己最近陷入「選歌地獄」，他苦笑說：「其實『城市限定曲』是想把自己早期接觸台灣流行音樂文化的歌唱給大家聽，但台語歌也是一個很好的選項，有點傷腦筋，請容我再構思一下，希望能給歌迷驚喜！」

有趣的是，先前在蘇州場有歌迷點了敲碗許久的〈情花開〉，鮮少在公開場合唱這首歌的張棟樑竟破例為歌迷獻唱，還逗趣地邊唱邊跳幫大家「圓夢」，讓全場歌迷頓時掀起當年在偶像劇《無敵珊寶妹》中「孫無敵」帥氣身影的回憶殺！有台灣歌迷看到影片後也跟著敲碗，讓張棟樑幽默笑說：「看到大家很開心也算功德圓滿了！至於高雄場會不會再唱，就看看屆時『孫無敵』有沒有上身囉！」

張棟樑不排除未來開唱攻蛋「一切看緣分」。（圖／張棟樑《第二十一個故事》巡演官方提供）

除了歌迷點歌，有歌迷也敲碗在演唱會上能展現舞蹈，被問到有打算「撩落企」獻舞給歌迷看，張棟樑幽默回應：「跳舞？！跟《第二十一個故事》主題好像不搭調耶！哈哈，如果我認真跳舞的話，『故事』可能就說不下去，大家也聽不下去了啦！」

