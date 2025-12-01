張棟樑雙喜臨門 收44歲最棒生日禮物

張棟樑明年高流《第二十一個故事》巡演門票完售。（圖／張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）

張棟樑11月29日迎來44歲生日，得知明年高流《第二十一個故事》巡演門票完售，雙喜臨門的他開心直呼：「這絕對是最棒、也是最暖生日禮物。」他更入境隨俗以台語諧音感謝歌迷：「乾蝦乾蝦，緊加乾蝦！」更允諾：「會用非常熱烈的表演來回報台灣歌迷非常熱烈的支持。」

為了回饋南台灣歌迷的熱情支持，張棟樑更特別祭出「開放點歌」當作禮物，並參考社群留言來安排限定曲目，希望盡力滿足大家。至於先前預告的「城市限定曲」，粉絲敲碗台語歌的聲音讓他陷入「選歌地獄」，但承諾會納入考量，希望能給歌迷驚喜。

出道21年的張棟樑期許自己「繼續輸出誠懇的音樂，做真摯的自己，才能讓作品感動別人」。對於網上敲碗攻蛋的呼聲，他佛系笑說：「要靠大家繼續集氣和看緣份。」並坦言「現在的心態是只要是對的地點都是最好的舞台，場地不設限」，感謝高雄給了他最大的回應。

