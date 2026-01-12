張棟樑首登高流從頭哭到尾 獻〈落雨聲〉暖謝歌迷
張棟樑出道至今第一次的巡迴演唱會「第二十一個故事」於10日唱進高雄流行音樂中心，讓歌迷高聲吶喊：「我們的大明星何群回來了。」讓才唱要開口唱第一首經典代表作的他，在後台聽到歌曲的第一段口白就動落淚，緊握著工作人員的手表示「天啊！怎麼辦？我這就已經雞皮疙瘩了」，於是就開始飲泣把歌唱完，但是卻只跟大家說自己「偷偷流了鼻水」而已。
張棟樑巡演走了2年，而2026年剛好就是在台灣推出第一張專輯的第21年。首次到高雄流行音樂中心開演唱會，張棟樑感受到高雄歌迷對他的愛，整場演唱會多次熱淚盈眶，尤其唱到「城市限定曲」特別選了一首媽媽很愛二姐江蕙的歌〈落雨聲〉給歌迷，其中的歌詞讓他想起當初到海外打拼的時光，以及這次終於回到夢想開始的地方開唱，情緒特別激動感慨，整首歌曲更是數度潰堤落淚才把歌唱完，讓現場的觀眾都能感受到他的心思和誠意滿滿。
演唱會還特別設計「偶像劇OST」點歌橋段，把張棟樑唱過的多首主題曲、插曲等讓大家投票點歌，包含經典歌〈情花開〉，讓台下粉絲激動合唱，張棟樑更以俏皮扭臀的方式開心演唱了〈情花開〉一秒炒熱氣氛。
張棟樑在演唱會上誠懇的表示過去這麼多年，感謝大家讓他做自己，也能做自己喜歡的音樂跟大家分享，無論是小時候的K歌或者近年的音樂作品，也都能為彼此傳遞愛。
在演唱經典安可曲〈當你孤單你會想起誰〉時，在現場歌迷整齊而熱烈的大合唱聲中，張棟樑又猝不及防的再次落下幸福又感動的眼淚，謝謝這一首歌讓大家認識了張棟樑，再次深深地鞠躬，謝謝大家的支持與不離不棄，也為這次「第二十一個故事」高雄場演唱會劃下人生篇章中難以忘懷的回憶。
