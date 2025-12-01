張棟樑44歲生日喜收「最暖禮物」 鬆口回應粉絲敲碗小巨蛋

張棟樑將於明年1月10日站上高流開唱。「第二十一個故事」巡演官方提供

「微笑王子」張棟樑魅力不減，將於明年1月10日在高雄流行音樂中心舉辦「第二十一個故事」巡迴演唱會高雄站，門票日前開賣隨即完售，為他出道 21年再添亮眼成績。日前恰逢44歲生日，完售捷報讓他直呼：「這是最棒、也是最暖的生日禮物！」更用台語俏皮感謝歌迷：「乾蝦乾蝦、緊加乾蝦！」

張棟樑也許下生日願望，希望「世界平安、大家都平安」，期待以最熱烈的演出回饋支持他的歌迷。事實上，高雄站對他意義非凡，不僅象徵跨越黃金20年，更是迎向下一個20年的新起點，「要繼續輸出誠懇的音樂，做真摯的自己，才能感動別人」。

廣告 廣告

張棟樑將於明年1月10日站上高流開唱。「第二十一個故事」巡演官方提供

面對粉絲敲碗期盼他挑戰台北小巨蛋，他笑說一切「看緣分」，坦言自己出道初期確實把「攻蛋」視為最大目標，但如今更重視「對的舞台」，感謝高雄給予的熱情回應。

為了回饋南台灣粉絲，張棟樑特別「開放點歌」，將依社群留言調整部分限定曲目，盡量滿足歌迷需求。他透露「城市限定曲」可能加入台語歌，目前正陷入「選歌地獄」，希望能帶來驚喜。至於先前他在蘇州場罕見演唱〈情花開〉掀起懷舊熱潮，高雄是否再度上演？他笑回：「就看『孫無敵』會不會上身！」

張棟樑將於明年1月10日站上高流開唱。「第二十一個故事」巡演官方提供

此外，也有粉絲敲碗想看他跳舞，但他幽默回應：「我如果認真跳舞，《第21個故事》可能就說不下去了啦！」張棟樑高雄演唱會將於2026年1月10日在高雄流行音樂中心海音館登場。主辦單位近期因清票作業，將釋出少量票券，未搶到票的歌迷可密切關注台灣全球音樂官方粉絲專頁，把握最後機會近距離感受張棟樑的動人歌聲。



回到原文

更多鏡報報導

鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子

謝侑芯「招魂法會」影片瘋傳？閨蜜謝薇安震怒揭真相

全港陷大火悲痛陰霾！莫文蔚宣布取消啟德開唱：難以如常舉行