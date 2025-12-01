張棟樑44歲生日收最暖禮物 回饋高雄場歌迷驚喜

張棟樑將於明年1月10日在高流開唱，近日開賣隨即完售，讓適逢44歲生日的他開心直呼：「這絕對是最棒、也是最暖生日禮物！」感謝歌迷的支持。

對於「第二十一個故事」高雄演唱會，張棟樑事先開放點歌，再根據社群留言來作為安排限定曲目的參考，他表示：「畢竟是個主體性的巡演，需要考量整體的流暢度和歌曲選擇，不過我會盡量滿足大家想聽的。」有歌迷也敲碗他展現舞蹈，他笑說跟演唱會主題不搭，「如果我認真跳舞的話，『故事』可能就說不下去，大家也聽不下去了啦！」

面對有不少歌迷敲碗希望張棟樑唱台語歌，每一站會獻唱一首「城市限定曲」的他透露，會把台語歌納入規畫及考量，不過他坦言最近陷入「選歌地獄」，苦笑說：「其實『城市限定曲』是想把自己早期接觸台灣流行音樂文化的歌唱給大家聽，但台語歌也是一個很好的選項，有點傷腦筋，請容我再構思一下，希望能給歌迷驚喜。」

張棟樑近日歡度44歲生日。（圖／張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）

此外，張棟樑坦言出道前十年最大目標是「攻蛋」，無奈當時緣分未到，隨著年齡增長，他也跟著調整想法跟心態，「現在的心態是只要是對的地點都是最好的舞台，場地不設限，這次能辦在高雄也是一種緣分，謝謝高雄給了我最大的回應。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導