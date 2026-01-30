一張椅子一個希望 高雄市長陳其邁加入紙風車「椅子會」行列

高雄市長陳其邁力挺紙風車，得知「椅子會」募款行動，二話不說加入支持。（紙風車劇團提供）

紙風車「368鄉鎮市區兒童藝術工程」今年邁入20週年，宣布啟動「椅子會」小額募款行動，期望為戶外巡演打造更完善的觀賞環境。高雄市長陳其邁得知後主動響應，捐出100本親筆簽名的《青年的四個大夢》作為回饋，支持行動一曝光即引發熱烈迴響，讓「椅子會」迅速獲得社群關注。

陳其邁力挺紙風車，源於他與紙風車劇團創辦人李永豐多年的情誼。2020年紙風車歷經布景倉庫火災與疫情衝擊的雙重打擊，陳其邁曾主動關心並詢問是否需要協助，但李永豐堅持劇團要靠自己站起來。陳其邁隨後驚喜現身排練場為團員打氣，2人也在直播中分享人生低潮與挫折。陳其邁表示：「透過失敗變得更加堅強，是李美國與紙風車不畏艱難的意志。」

李永豐則形容：「一張椅子，不只代表一個觀眾，也代表一個希望。」368兒童藝術工程推動至今，已累積167萬名觀眾、19萬筆捐款支持，仰賴無數志工與工作人員的投入。隨著第三輪巡演展開，團隊同時面臨極端氣候與偏鄉資源不足等挑戰，期盼更多民眾加入守護孩子與藝術相遇的行列。

高雄市長陳其邁捐出100本親筆簽名《青年的四個大夢》作為回饋。（紙風車劇團提供）

陳其邁得知「椅子會」募款行動後，毫不遲疑加入支持，認購《青年的四個大夢》並親筆簽名，回饋給100名捐款者。他表示，這100本書象徵對紙風車與孩子們的承諾。紙風車執行長張敏宜說明，「椅子會」並非募集實體椅子，而是邀請民眾捐款1,000元以上，支持演出所需的椅子、雨衣、偏鄉交通接駁等基礎配備，讓孩子無論晴雨、距離遠近，都能安心坐下來欣賞一場戲。相關演出與募款資訊可至紙風車劇團臉書粉絲專頁或368藝術工程官網查詢。

