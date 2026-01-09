張楷奕自虧在名廚前如新生兒

曾是田徑國手的酷帥主廚張楷奕，從小多才多藝，斜槓演員、模特兒，表現出色。（陳俊吉攝）

型男主廚張楷奕身兼演員身分，又參與《星廚之戰》節目，他受訪時表示，一開始是自己主動爭取，「我的想法太天真，以為自己可以去挑戰看看、參加比賽，沒想到那些厲害的大廚也來，我真的嚇壞！在那麼多名廚面前，我算是新生兒，謝謝他們對我疼愛有加、把我當弟弟，不吝嗇分享許多餐飲知識、經驗，畢竟我不是科班」。

其實張楷奕年紀不大，人生歷練卻相當精采，「我是鄉下小孩，從小練體育，國中是短跑的田徑國手，也代表國家出國比賽，那時想說『當過國手了，但我人生就要這樣嗎？』後來決定高一轉學，從體育班轉到普通高中，媽媽還送我去英國讀書，回來後英文沒長進，又遇到2008年時金融海嘯，家裡剛好破產，體會到何謂一翻兩瞪眼、人情冷暖，原本稱兄道弟的人都不見了，告訴自己一定要考一個不錯的大學，就去學畫畫，後來考上國立嘉義大學美術系。其實我一直以來都不知道自己到底喜歡什麼、就是慢慢找。」

廣告 廣告

結果他大學畢業後，發現自己其實不喜歡畫畫且可能會餓死，又去讀了實踐大學服裝設計研究所，覺得比較實際，念了4年才發現「我不喜歡做衣服」，因為有人找他當模特兒，所以開始接觸幕前工作，從拍廣告、拍MV開始接觸演員工作，「這才發現演員是我喜歡的，我原來就不按牌理出牌、討厭一成不變，演員的每個角色都是新的開始，終於找到一件事是我很喜歡的」。

至於廚師工作，是因為以前他奶奶做過流水席，但爸媽沒做，原本他也抗拒，後來因家裡破產，他去西餐廳、咖啡廳打工，從工讀生做到廚師，因為很愛煮、喜歡不停煮飯邀大家吃，「身邊朋友都是北漂，我喜歡大家一起吃飯的感覺，近期才又開始愛上辦桌這種感覺。我太愛煮了，店裡每個月都辦聚會，很多咖啡廳、餐酒館找我去客座，默默地這5、6年就變成招待所私廚；煮飯和演員都是我很熱愛的事，每一次都是不同的挑戰、不會無聊，這兩個職業剛好能讓我以認真玩的心態去執行」。

張楷奕在鍾瑶經營的咖啡廳工作多年，兩人有不錯私交，他坦言，對於演藝圈不懂的事都會請教她，鍾瑶也很提攜後輩，有適合的機會就會帶他一起去，讓他深覺在演員這條路上很被老天爺照顧；從特約演員做起，他參與的第一部電影主角就是林依晨和鳳小岳，也在《台北女子圖鑑》與桂綸鎂合作過，之後又跟其他影帝共事，「老天爺幫我安排的路，都是在很優秀的前輩身邊學習，影帝后們在表演上真的都有很特殊的節奏感與個人魅力，讓我看到他們為什麼會被看見，因為他們真的跟一般人不一樣，我期許自己也能朝這條路前進」。