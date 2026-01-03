張楷奕走失的愛犬意外成網紅

型男主廚張楷奕參加《星廚之戰》獲得更多矚目。（陳俊吉攝）

具演員身分的型男主廚張楷奕參與大型廚綜《星廚之戰》，雖然前期就黯然離開賽事舞台，不過酷帥外型讓他獲不少矚目，更妙的是，他養了快4年的愛犬「UOMO」11月時在颱風天走失6天，竟因此暴紅成小網紅，熱心網友們還組了一個群組進行天羅地網的協尋，成員多達1000多人，連好友鍾瑶都為了「UOMO」連續3個晚上去警局看監視器，還差點騎腳踏車冒風雨上街找狗。

張楷奕說，因為UOMO平常跟貓咪住在一起，可能學貓咪想要鑽到高處，「當時因為颱風加上樓下在裝修，牠害怕緊張到抓破紗窗，可能覺得不行了、急著要逃出去，結果卡在紗窗，倒掛在欄杆後掉下去，這一幕還被對面髮廊的人親眼目睹」。狗狗不見後他到處找狗，去廟裡拜拜，也請教寵物溝通師，「拜拜擲筊都是好的結果，說牠離家不遠」。

廣告 廣告

UOMO後來是在走失的第6天早上7點找到，「第5天晚上，有一個女生看到疑似UOMO跑過去就打給我，但我過去時牠已經不見了」，後來又有人在公園看到牠，「我凌晨4點多跑去警局看監視器，在後方防火巷樓梯發現躲在1樓半的UOMO，當時是早上6點多。叫牠名字、聽到牠從逃生梯跑下來的聲音，我才趕快翻牆進去救牠」。

張楷奕慶幸找到UOMO時只有嘴巴輕微擦傷，「看上去很健康，毛居然還很亮，一副老神在在的模樣，還很會撒嬌」，他開心感動哭了之餘，不忘開玩笑說：「牠應該也有嚇到、有學到一課，希望牠銘記在心。」

張楷奕家裡以前是做油漆工程，曾養了1、20隻狗和很多雞、鴨，UOMO就是兩個月大時被棄養在水溝，他特別跑到彰化去領養回來的。他說，找到UOMO後，除了帶牠到之前拜過的各大廟宇展開還願之旅，也想辦小型感恩見面會，他笑說：「台北市愛狗、愛動物的人真的很多，找不到牠的那幾天回家後很心急，但一想到台灣人真的很善良溫暖，就會感動到掉淚」。