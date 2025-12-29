張榕容哭倒街頭！痛揭「舊愛意外驟逝」真相 溫昇豪「得腦癌」被虧成醫學傳說

《整形過後》張榕容心碎過去揭曉。六魚文創提供

温昇豪與張榕容在《整形過後》中的感情糾葛真相被揭開，8年前一場無可挽回的車禍，讓温昇豪飾演的江浩宇自責不已，而張榕容飾演的「楊雅頌」，首度回到前未婚夫俊豪（陳邦鋆飾）車禍身亡的現場，壓抑多年的創傷更全面潰堤。

張榕容在街頭失控痛哭，對著早已不在的舊愛低聲說出：「我好愛他。」江浩宇眼眶含淚回：「我也是。」劇中也暗示温昇豪與張榕容過去錯過的感情線，對於雅頌面對江浩宇時的矛盾與掙扎，張榕容坦言，那其實是一種「對年輕的執著」：「我當初喜歡的是浩宇，但在成長之後，我選的是俊豪。真正一起生活的人，才是生命中最貼近的人。」

《整形過後》中，張榕容（左起）偕未婚夫陳邦鋆在結婚前一天與温昇豪、夏騰宏、胡瑋杰慶祝聚餐，卻成最後一面。六魚文創提供

張榕容認為，愛並不是一成不變的狀態，而是會隨著人生階段不斷轉換，「因為你永遠不知道下一秒會愛上誰，所以更要珍惜當下，說不定下一刻，你就會失去你愛的人。」呼應劇中雅頌在浩宇與俊豪之間的拉扯，不是誰取代了誰，而是人生在不同時刻，留下了不同重量的選擇與遺憾。

温昇豪拋「腦瘤」震撼彈！角色命運急轉直下

《整形過後》温昇豪腦中曝有「未爆彈」，為劇情埋下伏筆。六魚文創提供

而最震撼觀眾的，莫過於江浩宇平靜說出自己罹患腦癌的事實，被麻醉醫師景宏（胡瑋杰飾）開玩笑問：「醫學傳奇可能要變成傳說了。」從站在手術台上的拯救者，變成必須直面疾病的病人，角色命運急轉直下，為後續劇情投下巨大震撼彈。



