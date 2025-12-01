張榕容身旁冒出「向日葵弟弟」！甜喊：努力裝可愛 天生奶狗眼電到粉絲心臟疼

洪暐哲（左）在《整形過後》中是「向日葵弟弟」，看到張榕容眼神就會亮起來。六魚文創提供

《整形過後》網羅偶像圈與腐女圈心中三大天菜，包括「奶狗萌帥」洪暐哲、「BL男神」曾向鎮、「男團新星」禾雁凱，被網友封「養眼天菜陣容」，粉絲期待喊：「準備好被他們電到心臟疼！」

在《整形過後》飾演護理師「林麟」的洪暐哲，被導演林立書形容是「那種被拒絕十次也不會讓人討厭的小狗系男生」。洪暐哲笑稱自己靠「天生奶狗眼」吸引姐姐粉，「大家都說我看起來很無辜，第一次見導演，他就說我是那種告白不成功也很讓人心軟的類型，所以我會努力裝可愛的」。

劇中洪暐哲是典型「向日葵弟弟」，只要看到楊雅頌（張榕容飾）眼神就會亮起來。洪暐哲分析：「雅頌外型很有魅力，但更重要的是，她真的照顧林麟。外冷內暖的反差，會讓弟弟很著迷。」

洪暐哲被讚「告白10次也不會被討厭」。六魚文創提供

至於張榕容本人的魅力？洪暐哲直接讚爆：「榕容姐太多優點，率真、嚴格、貼心、漂亮、有趣，講不完！」問到愛上姐姐的好處，他露出招牌小狗笑：「姐姐很霸氣、很細心、會照顧人，被姐姐疼的感覺真的很好。」

曾向鎮劇中自卑想躲起來！戲外認了焦慮容貌這件事

BL劇《某某》爆紅的曾向鎮，在《整形過後》中飾演先天唇顎裂留下疤痕的「小康」，必須呈現「自卑與倔強並存」的複雜性格，他說：「嘴唇加上特化後的那一刻，真的會不想讓人看到自己的樣子，那種想躲起來的衝動是自然反應。」

曾向鎮自曝長痘痘就焦慮。六魚文創提供

面對劇中小康因外貌承受霸凌與惡意時的忍耐，與曾向鎮個性也有相似之處，「出社會一定會遇到很多不合理的事情，有時站在對方角度想想，也就能理解了」。問及是否有過容貌焦慮？他老實表示：「以前沒有，但現在拍戲突然長痘痘會很焦慮，因為會卡妝！但這算容貌焦慮嗎？」展現認真可愛的一面。

禾雁凱獻戲劇初體驗！組成「諮詢師聯盟」

男團ARKiS成員禾雁凱戲劇初體驗就獻給《整形過後》，劇中飾演護理幫的成員之一「小安」。他坦言第一次拍戲壓力相當大，「一開始真的很緊張，在鏡頭前展現能量真的不容易，很佩服前輩的專業」。

ARKiS禾雁凱（左）戲劇初登場。六魚文創提供

禾雁凱特別喜歡與護理幫共同組成的「諮詢師聯盟」戲份，「每次跟另外兩位護理師對戲都超自然，像真的一起工作一樣，完全沒有在演戲」。至於未來有無想挑戰的角色？他直呼很好奇温昇豪飾演的整外神醫，「想要嘗試看看這種需要專業技能、氣場也很足的角色」。



