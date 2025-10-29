張榕容「扮包租婆搭計程車」嚇到司機 到活動現場才知「遭背叛」

張榕容扮成包租婆。潘佳琪攝

模特兒經紀公司凱渥集團今舉辦年度盛事「凱渥集團F.O.F魔登懼樂部」萬聖節活動，自家藝人們用心打扮出席，現場滿是鬼怪、公主、動漫人物，董事長吳鋒自己也扮成《膽大黨》高倉健，十分用心，張榕容則是扮成包租婆，還分享了被同事們背叛的故事。

張榕容分享，自己的裝扮全是自己在家弄的，大概花了40分鐘，還很用心的做了一根假的菸，自己還在上面畫紅紅的，相當注重細節。另外，她分享，其實跟經紀團隊上個月就講好要一起扮成包租婆，沒想到今天到現場發現大家全背叛她，改成穿醫生袍，而且她以為這只是公司內部的活動，到現場才發現有媒體，無言之餘也分享了件趣事，她穿好整個「包租婆」造型他計程車，但下車地點正門、側門設定錯誤，跟司機說要改，她笑稱司機好像有點害怕地回答說：「好好好。」

凱渥集團F.O.F魔登懼樂部。潘佳琪攝

品冠近來正忙進行「品冠哈囉三十如一」巡迴演唱會，昨天碰巧發現來得及，才跟公司說也像參加活動。對於馬來西亞出身的他，台北就像他第二個家，他也很希望可以巡迴演唱會唱到台北場。談到曾唱紅〈奢求〉、〈自由〉等夯曲的美聲天后坣娜今天傳出病逝消息，享年59歲，對此品冠坦言十分遺憾，他當年出道前在馬來西亞很喜歡坣娜的音樂，是很尊敬的前輩，活動前看到坣娜逝世的新聞，感嘆：「人生真的太多無常，這幾年看到很多身邊的長輩突然倒了，感覺現在做事情就是開心得做，得失心不要太重，身體健康最重要。」

張榕容被同事背叛。潘佳琪攝



