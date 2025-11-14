張榮恭上海會見宋濤 指國民黨繼續推動兩岸和平
（中央社記者張淑伶上海14日電）新任中國國民黨副主席張榮恭今天在沒有對外預告行程的情況下，赴上海與中國大陸國台辦主任宋濤會面。張榮恭說，國民黨在新的領導班子組成之後，會繼續推動兩岸和平和交流。
宋濤與張榮恭的會見地點選在和平飯店，這裡也是1998年第二次辜汪會談所在。宋濤說，和平飯店是兩岸關係跌宕起伏歷程的見證者，張榮恭當時也見證參與了這次會晤，今天就是要從這些歷程汲取智慧，共同處理好當前複雜的台海情勢。
兩人會談開放10分鐘供媒體拍攝。
宋濤重申，只要堅持「九二共識」，台海就會和平穩定，兩岸關係就能得到改善。
他提到日本首相高市早苗日前涉台問題的發言，稱「如果日本當局膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊」，「一切外部勢力企圖打台灣牌，干涉中國內部事務，14億中國人絕不答應」，並稱有信心、有能力粉碎台獨分裂和外部勢力干涉。
他說，80年前國共兩黨「聯合抗日」取得了偉大勝利，當今要堅持兩黨的共同政治基礎「九二共識」，加強交流與溝通合作，共同「推進祖國統一進程，守護好中華民族的根本利益，共同創建中華民族偉大復興的理念」。
張榮恭說，這次是擔任黨務新職以來第一次到大陸。
他說，國民黨主席鄭麗文在回覆給中共總書記習近平的電文中明確表示，「1992年兩岸達成各自以口頭方式表達，堅持一個中國原則的共識」，他認為這就是「原汁原味的九二共識」。
張榮恭說，因為求同存異，擱置爭議，所以才有1993年的辜汪新加坡會談。32年來，台灣經過了幾次的政黨輪替，但是歷史的發展證明，只要堅持九二共識，反對台獨，兩岸關係能夠和平發展，反之則否。
他說，生活在台灣，不管是先來還是後到，都是台灣人。「我們在台灣每一個人都姓中國姓，都講中國話，都過中國節日，都敬中國神明，所以道道地地的台灣人也應該是堂堂正正的中國人」。在兩岸的共同的政治互信和民族認同的基礎上，推動兩岸關係應該有希望，就像所在的和平飯店，「我們追求的是台海和平穩定」。
他說，今年台海局勢發生了變化，引起國際人士的關注，但兩岸關係的主角是兩岸人民，站在民族認同的基礎上，如果兩岸人民能夠共同推進兩岸關係和平發展，那就不勞國際人士的關心，反而會獲得全球的肯定。
他說，因此中國國民黨在新的領導班子組成之後，會更加的堅定原來的兩岸關係的政治基礎，繼續推動兩岸的和平，兩岸的交流。
今天一同參加會見的，還有國民黨新任大陸事務部主任張雅屏及青年部主任李昶志等人。張榮恭說，他們將來都會在自己的工作崗位上不斷的推進國共黨際關係。大陸方面，一同會見的，則有曾任國台辦發言人楊毅、現任國台辦發言人陳斌華及上海市台辦主任金梅。（編輯：周慧盈）1141114
其他人也在看
要高市早苗把話「吞回去」！中國外交部嗆：日本若敢動用武力介入台海、解放軍必將迎頭痛擊！
日本首相高市早苗回應國會有關「台灣有事」（台海發生戰爭），以及北京動用武力入侵的情況，她提到此情形、有可能構成日本安全保障法制當中，讓東京能夠動用集體自衛權的「存亡危機事態」，允許自衛隊介入緊張台海局勢。此話一出，立即讓中國官方跳腳和震怒，外交部甚至要求高市收回發言，並強調如不收回、後續一切代價將由日方自行承擔。引述陸媒報導，中國外交部發言人林劍13日在例行......風傳媒 ・ 22 小時前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 1 天前
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今（...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 1 天前
藍委竟要陸委會帶沈伯洋去中國「澄清誤會」 梁文傑回應了
即時中心／林韋慈報導今（13）日陸委會副主委梁文傑出席兩岸時事記者會，記者提問關於昨（12）日國民黨立委徐欣瑩質詢時提議，由陸委會率隊帶沈伯洋去中國澄清誤會、交流，梁文傑回應，徐委員立意良善，但對中國的本質不夠清楚。徐欣瑩昨日在立法院內政委員會質詢時，先質疑邱垂正沒有好好與中國交流，並表示應該進行破冰之旅、和平之旅，率先去大陸交流。邱垂正則回應，「如果是對等尊嚴，兩岸有需要、人民支持，這當然是陸委會職責所在。但截至目前，中國仍要求我們要答應他們一個中國原則的九二共識，沒有中華民國存在空間，我們無法答應這種消滅中華民國、併吞台灣的政治前提。」針對邱垂正的回應，徐欣瑩竟建議邱去跟中國反映，「你有提過要過去嗎？你就去好好跟他談嘛！軟硬的話都可以講啊！甚至可以帶民進黨立委沈伯洋過去澄清一些誤會也不錯，對不對？」對此，梁文傑回覆記者提問表示，「澄清誤會，我覺得對中共來說沒有誤會這兩個字，他只有你投降或不投降」。他說，如果你投降的話，對岸會歡迎你，像現在某些人的作為就是這樣，他認為，徐欣瑩旳立意是良善的，但是她中共政權的本質不太了解。原文出處：快新聞／藍委竟要陸委會帶沈伯洋去中國「澄清誤會」 梁文傑回應了 更多民視新聞報導沈伯洋、八炯、閩南狼連遭中國懸賞通緝！時代力量反應曝光了蔡英文訪德「霸氣喊話市長1句」超疼台灣寶貝！網哭：怎能不愛她國民黨籍5連霸議員詐助理費近900萬 判囚7年4月定讞民視影音 ・ 1 天前
重砲回擊賴總統 韓國瑜：自己生病 讓別人吃藥
民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統前天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜昨重砲回應，賴總統這是「自己生病 讓別人吃藥」，並以「桌子有四隻腳」比喻，維護台灣安全有保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係四隻腳，賴清德除了美台關係外，其他三隻腳都打斷了，若要幫沈伯洋必須維護好四隻腳，這才是上游源頭的問題。聯合新聞網 ・ 1 天前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 2 小時前
網路號召台中集結組斬殺陳柏源行動處 盧秀燕：暴力絕不寬貸
網路社群「斬殺行動處」日前號召在台中市祥和街集結，組織「斬殺陳柏源行動處」。台中市長盧秀燕今天（14日）表示，在台中鬧事、暴力行為，絕不寬貸；昨天警方已經到天祥街等處會勘，也報請台中地檢署偵辦，相關情形檢警都有掌握。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
輝達案涉圖利？王義川改口：蔣萬安是對的
針對輝達進駐北士科一案，台北市議會12日通過與新光人壽的合意解約，然而民進黨立委王義川卻質疑市府是否涉及圖利，對此王義川今（14日）受訪時大改口，表示自己只是針對制度提出提醒，並指台北市政府近幾個月修改了內部相關規定，這個方向都是對的。中天新聞網 ・ 9 小時前
美股早盤記憶體熄火！通膨與就業數據空白
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周四（13日）早盤下跌，記憶體類股強勁漲勢稍稍熄火，美國政府歷經長達43天停擺後重新開門，但10月份的就業以及通膨報告可能就此空白。美股四大指數13日早盤，截止至...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
王義川要法辦黃仁勳 他酸：張善政不怕嗎？
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科，台北市議會12日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過民進黨立委王義川卻認為，台北市政府...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
官員遭拒訪 徐佳青嗆「列警示國家」 鄭麗文卻獲星國駐台代表邀訪
僑委會委員長徐佳青日前坦承，僑委會官員遭新加坡拒絕參加亞洲台商聯合總會理監事會議。反觀，國民黨主席鄭麗文在昨（13）日與新加坡駐台代表葉偉傑會面時，葉強調，新加坡高度重視與台灣良好互動，並邀請鄭麗文訪問星國。中天新聞網 ・ 5 小時前
前環保署長林俊義辭世 享壽87歲
作為政黨輪替後首位民進黨籍環保署長，林俊義的從政足跡始於1989年，代表民主進步黨參選立法委員，後於1991年當選國民大會代表。曾參與台中市長選舉兩度，最終未能當選。1993年與林柏榕的市長之戰，也成為他參選公職的最後一役。進入2000年代，林俊義在時任總統陳水扁主政期...CTWANT ・ 13 小時前
【更新】川普第二任期內首次 批准3.3億美元對台軍售案
美國國防部週四（11/13）宣布，國務院已批准一項金額上百億台幣的對台軍售項目，這也是美國總統川普第二任期以來的第一筆對台軍售。太報 ・ 6 小時前
泰國國王哇集拉隆功成為中泰建交50年來首位訪華的泰國君主
泰國國王哇集拉隆功於週四抵達中國，這是泰國在位君主首次訪問中國。BBC NEWS 中文 ・ 4 小時前
不滿高市早苗保台 中國搬出14億人嚴正交涉
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗，近日發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，不只中國駐大阪總領事薛劍公開在社群平台上揚言「斬首」，中國官媒甚至直指高市早苗「搞事」、「腦袋被驢踢了」，中國外...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
沈伯洋事件 綠委指韓國瑜「這舉動」LOW了
【論壇中心／綜合報導】中國揚言全球緝捕民進黨立法璀原沈伯洋，總統賴清德表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，他也非常期待立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，守護台灣人民言論自由，對於賴清德總統的喊話，立法院長韓國瑜表示，賴總統要他聲援沈伯洋議題，這是「自己生病了，卻要讓別人吃藥」，他呼籲解鈴還須繫鈴人，賴總統應立刻廢除台獨黨綱，保護好中華民國。民視 ・ 1 天前
川普簽署妥協撥款法案 終結美國史上最長政府停擺
美國聯邦參議院近日打破僵局，通過妥協撥款法案，為史上最長的政府關門危機帶來曙光。這項法案12日晚間，也在眾議院以222票對209票，獲得通過。總統川普（Donald Trump）隨後在白宮簽署成法，正式結束美國史上最長的政府停擺，政府預計將在數日內重啟運作。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前