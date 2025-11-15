張榮恭參拜華東第一媽祖廟！首曝「和陸興台」兩岸戰略
國民黨副主席張榮恭訪問大陸，今（15）日上午率團前往江蘇昆山，參訪長三角地區台商台胞的信仰中心「慧聚天后宮」，並與台商台胞進行座談交流，針對台海情勢日益緊張，張榮恭提出「和陸興台」的概念。
慧聚天后宮是華東地區規模最大的媽祖廟，擁有純「閩台」風格的建築群，長期以來成為50萬台商、台胞的精神寄託。今天座談中，多數台商表示對兩岸局勢感到憂心，並分享了在大陸生活與工作的挑戰，提出對國民黨的建議，除了國民黨的兩岸立場，更期許未來有更多積極作為。
張榮恭發言時首先感謝慧聚天后宮長年推動兩岸文化交流，並表示近年來台海情勢越來越緊張，台灣執政當局居然推出要在宮廟囤積彈藥，甚至連警察、學生都要被動員接受軍事訓練，已經到了危及台灣人民生命與財產安全的地步，可見抗中絕對保不了台，只會變成統獨對決，造成兵兇戰危，因此，他提出「和陸興台」的概念，強調「和陸才能利民，共榮才能興台」。
張榮恭進一步指出，國民黨會持續努力為台商台胞創造一個穩定的環境，讓台灣人民能夠安居樂業，並推動兩岸和平發展。
延伸閱讀
鄭麗文與柯文哲首度碰面！親口曝光藍白合重大進展
高雄起風了！柯志恩曬「藍重量級大老」合照 網嗨喊：最強後援
高市早苗「台灣有事論」！洪秀柱怒了：台海關妳日本人什麼事？
其他人也在看
客語到府認證 竹議員帶頭應試
記者彭新茹∕新竹報導 新竹縣政府今年創全國之先，於縣府大樓開設客語認證…中華日報 ・ 12 小時前
總統盃街舞決賽16日凱道登場 總統盼展現跨世代自信
（中央社記者溫貴香台北15日電）2025總統盃街舞決賽明天在凱道登場，總統賴清德將出席開幕與頒獎典禮。總統府發言人郭雅慧今天表示，總統期盼透過街舞文化的創意與活力，向世界展現跨世代的自信，並將運動精神轉化為凝聚社會的正向力量。中央社 ・ 12 小時前
投表揚進用身障者績優單位
為鼓勵企業進用身心障礙者，南投縣政府社會及勞動局昨日在縣府七樓國際會議廳舉辦「一一四年進用身心障礙者績優機關（構）表揚」，由社會及勞動局副局長賴瓊美親自頒獎，表揚二十五家於一一四年度積極進用身心障礙者績優機關與企業，縣府感謝各單位不僅達成法定進用比例，甚至超額聘用，提供身心障礙者穩定就業機會，並給予實質支持與培育，讓他們能在職場上發揮專長，成為企業得力助手，同時也落實企業社會責任，展現友善共融職場文化。社會及勞動局表示，縣府長期積極推動身心障礙者就業服務，透過職業重建、庇護就業、支持性就業及職業訓練等多元方案，協助身心障礙者提升工作技能，順利銜接職場需求。此外，針對就業中需求，也提供職務再設計與合理調整等支持措施，幫助其適應工作環境，穩定就業。社會及勞動局進一步說明，身心 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
陸續獲獎! 台東紅烏龍北上參展 目標邁進國際市場
生活中心／李世宸、陳聖翰 台北報導台東紅烏龍品牌成立第4年，征戰全球陸續獲獎，希望能進一步邁進國際市場，15號台東縣府攜手12家品牌業者，北上南港展覽館參加台灣國際茶業博覽會，現場舉辦國際頒獎典禮，打響知名度，現場攤位更吸引大批民眾來試喝。秋意漸濃的季節，喝一口台東紅烏龍，細細品嘗在地好味道。台東縣長饒慶鈴vs.業者：「你們一定要喝我們，台東專屬的風味。」連台東縣長饒慶鈴也來逛攤位，和台東茶業者喝茶話家常，一年一度的台灣國際茶業博覽會，來自各地的民眾，都想來喝一口台東紅烏龍。民眾：「培火的香氣很重，然後就是滿香的很濃，我一直很喜歡，喝台東的蜜香紅茶，喝起來很溫和就很習慣。」台東紅烏龍品牌成立第4年，征戰全球陸續獲獎，希望能進一步邁進國際市場。（圖／民視新聞）從器具到甜點，紅烏龍品牌獨特魅力，展現出各種不同樣貌，台東縣政府攜手12家台東在地品牌，帶著源自花東縱谷純淨風土的好味道，北上南港展覽館參展，幫台東紅烏龍爭取更多曝光機會。台東縣財政處長章正文：「搜尋熱度也確實慢慢提升，可以有很多的味道，有所謂的蜜香果香還有茶香，像美國啦還有歐洲，我們都還會再去跑一次，我想讓這麼好的茶，要讓世界能夠看到。主持人：「三星獎章就是該獎章的最高榮譽了。」台東紅烏龍品牌成立第4年，征戰全球陸續獲獎，希望能進一步邁進國際市場。（圖／民視新聞）台東縣府也舉辦「紅耀國際」頒獎典禮，表揚業者，不但讓台東茶農多年經營的成果被看見，也為2025台東紅烏龍形象館正式揭開序幕。台東縣長饒慶鈴：「今年由台灣，奪得世界冰淇淋的冠軍，冠軍使用的食材，就是台東紅烏龍，希望大家有機會，多到茶與咖啡的博覽會，當中的台東紅烏龍形象館，來和我們交朋友。」不斷躍上國際舞台的台東紅烏龍，已經打響知名度，接下來希望能拓展行銷通路，進軍國際市場，讓紅烏龍真正被世界看見。原文出處：陸續獲獎！台東紅烏龍北上參展 目標邁進國際市場 更多民視新聞報導日本黑熊倒地「假死」！老獵人一靠近突遭反咬爆頭Kai康普茶勇奪「2025 世界康普茶大賽冠軍」為台灣爭光茶文化／走進中國茶的正門 「茶易」畫出六大茶類學習地圖民視影音 ・ 13 小時前
追思會與柯文哲黃國昌同場 鄭麗文：已聯繫很快會見面
（中央社記者王承中台北15日電）國民黨主席鄭麗文今天出席民眾黨台北市議員張志豪父親告別式，首次與民眾黨主席黃國昌、前黨主席柯文哲同場。鄭麗文表示，今天見到柯文哲、黃國昌，現在雙方已經進行聯繫跟接洽，應該很快就會見面。中央社 ・ 11 小時前
打造長照體驗基地 好屏生活長照館
屏東人口老化 已達21.37%步入超高齡社會，為了讓各年齡層都了解老化與長照，屏東縣府將大武營的歷史建築打造成「好屏生活長照館」，是全國首座長照體驗基地，透過館內的模擬體驗等互動裝置，成為生活教育...大愛電視 ・ 13 小時前
推廣嘉義"極品咖啡" 翁章梁親自站台:盼擴散度變高
嘉義縣 / 綜合報導 回到新聞現場。先問問大家，您喜歡喝咖啡，還是偏愛高山茶呢？現在有博覽會結合這兩項飲品，在台北市南港區掀起熱潮，嘉義縣政府也推廣自家「高山茶都」品牌，嘉義縣長翁章梁還親自北上站台，更強調由「大阿里山脈」所產出的咖啡和茶葉，是全國第一。端杯湊鼻仔細品茗，小口小口啜飲，金黃的茶湯在齒頰留香，同樣透過「沖煮」來展現層次，手沖咖啡開啟感官之旅，細膩的水流，緩緩注入咖啡粉中，釋放咖啡豆的風味，花果香氣也撲鼻而來，這是在日本掀起話題的，「嘉義」精品咖啡，縣長翁章梁就連秤重的克數，都要精確要求。嘉義縣長翁章梁：「秤重了以後啊大概乘以16，大概就是你的水的量。」隨著萃取時間增加，咖啡的香氣逐漸凝聚，「台灣國際咖啡展」，結合「國際茶業博覽會」，在台北南港熱鬧開幕，嘉義縣政府以雙品牌陣容，「高山茶都」跟「啡嚐嘉義」聯手登場，吸引滿滿人潮參觀。嘉義縣長翁章梁說：「嘉義的咖啡經過很多比賽啊，已經證明是最好的咖啡，所以我們的阿里山我們的梅山，這整個大阿里山脈啊，都是非常好的咖啡跟茶的產地。」而提到嘉義，第一時間通常會想到阿里山茶，除了提升品牌高度，也期盼藉由展覽，放大在海外市場的能見度，更預告年底重頭戲，將集結阿里山產區職人，將最純粹的風味帶給更多愛好者。嘉義縣長翁章梁說：「很多有名的品牌，那透過這樣的一個結合，能夠讓整個大家對東西的，擴散度跟接受度可以變高。」濃郁咖啡淡雅茶葉，在現代生活扮演重要角色，用一杯飲品的時間洗滌身心靈。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
沈伯洋喊「我的戰場在立法院」! 粉專神回「不然也可能是重慶法院」全網笑噴
聯電創辦人曹興誠日前建議總統賴清德應徵召綠委沈伯洋參選台北市長，以反擊大陸威脅，同時也可向世界展示台灣人維護主權的決心。不過沈伯洋則回應自己個人事小，他的戰場就是在立法院。對此，有粉專譏諷「不然戰場也有可能是重慶法院」，幽默看法讓網友笑噴。中天新聞網 ・ 12 小時前
最新／台中釣客目睹翁墜東勢大橋 倒沙洲無生命跡象送醫搶救
即時中心／廖予瑄報導驚！台中市消防局在今（14）下午2時52分接獲一名釣客報案，表示自己目睹一名男子從東勢區東勢大橋上墜落，並躺臥岸上無水的區域。消防人員到場時發現，男子年約60多歲，倒在橋下的沙洲上，已經失去呼吸心跳；經現場緊急處置後，該男子已被送往東勢農民醫院急救。詳細的事發原因及經過，仍待警方進一步調查釐清。民視 ・ 14 小時前
讓「視界」更美好 中市甲安埔希望協會邀名醫談護眼
【民眾網諸葛志一臺中報導】台灣青少年視力不良比率已超過八成，中老年人眼睛疾病如視網膜、黃斑部病變及白內障、青光 […]民眾日報 ・ 14 小時前
為什麼肺結核的細菌很難殺死？解密結核菌的細胞壁「醣」衣
結核分枝桿菌的複雜細胞壁結核病是由結核分枝桿菌引發的古老傳染病，儘管人類已經做出信傳媒 ・ 19 小時前
連江縣副縣長演出音樂劇「拍楸」 (圖)
閩東語音樂劇「馬祖心情記事VII：拍楸」15日於南竿鄉首演，連江縣副縣長陳冠人（前）也在劇中擔綱民防隊指導員角色。中央社 ・ 12 小時前
文雅畜牧場遭移動管制還偷賣蛋 石崇良：嚴格查處
（中央社記者沈佩瑤台北15日電）彰化文雅畜牧場遭移動管制，竟仍非法賣出4萬顆違規蛋。衛福部長石崇良今天直言「不可思議」，不能上架雞蛋竟又被上架，已發文彰化縣政府要求查明究責，「一定會嚴格查處」。中央社 ・ 14 小時前
台印智庫簽MOU 盼有效應對中國政策
（中央社記者李晉緯新德里15日專電）台灣與印度智庫在印度新德里簽署合作備忘錄（MOU），將強化合作，期待在雙方合作下，更有效地因應中國作為，並努力促使中方調整政策，使其不再過於強勢。中央社 ・ 12 小時前
攻城獅主場開幕戰 慕獅女孩鄭熙靜、李藝斌亮相 (圖)
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新竹御嵿攻城獅隊15日在新竹縣立體育館舉行主場開幕戰，專屬啦啦隊Muse Girls慕獅女孩2名韓籍新成員鄭熙靜（右）與李藝斌（左）首次在主場亮相。中央社 ・ 14 小時前
婦人不滿弄丟藥要求重領被收費 失控大鬧醫院遭逮
桃園市 / 綜合報導 桃園市龍潭區一家醫院，昨(14)日中午發生醫療暴力糾紛！一名婦人先前領藥後，不慎弄丟藥品，到醫院櫃台要求再領一份，醫院人員告知須加收費用，婦人不滿當場情緒失控，不但是大聲飆罵，還動手破壞櫃台電腦設備，脫序行徑在醫院大廳上演，引發許多民眾圍觀，警方獲報到場則依現行犯逮捕。婦人VS.醫院人員說：「看病就收幾百塊，為什麼還要再來補錢，(不要罵人喔)。」藍色上衣的婦人，怒氣沖沖不斷咆哮，對著櫃台破口大罵，醫院人員出聲制止，她卻變本加厲，手伸進櫃台內，把電腦滑鼠辦公用具，全都扯出來巨大聲響，嚇壞大廳裡的民眾，紛紛停下查看，婦人VS.醫院人員說：「(這位小姐，不要這樣)。」事發在昨(14)日中午，桃園市龍潭區一家醫院，發生醫療暴力糾紛，一名婦人先前到醫院就診，領完藥後不慎弄丟藥品，到櫃台要求再領一份，醫院人員回應，須重新支付費用，婦人不滿當場情緒失控，不只飆罵還破壞櫃台，警方獲報到場，依現行犯逮捕。民眾說：「本來是妳自己弄丟的，不是他們裡面的人不給妳，所以妳再補錢是應該的。」有民眾認為醫院的藥，不是無限量供應，婦人自己弄丟再次收費，本來就很合理沒必要動氣，甚至暴力相向。桃園市龍潭警分局聖亭派出所副所長曹培翔說：「警方當場以現行犯逮捕，並依涉嫌違反醫療法及毀損罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。」不願意多繳幾百塊的藥費，但現在婦人弄壞的電腦設備，通通都得賠償，脫序行為也吃上好幾條罪嫌，都得為自己的衝動付出代價。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
今彩539第114277期 頭獎4注中獎
（中央社台北15日電）今彩539第114277期開獎，中獎號碼20、29、12、28、25；派彩結果，頭獎4注中獎，各得獎金新台幣600萬元。中央社 ・ 10 小時前
五大銀行刷卡額寫最強10月 中信、國泰世華、玉山居前三名
國內前五大發卡銀行2025年10月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達3,283.2億元，為史上最強10月，較9月增加...聯合新聞網 ・ 14 小時前
DJ Drop the beat！總統盃街舞總決賽明登場 全國「舞」林高手齊聚凱道
「2025 總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽將於明（16日）在總統府前凱達格蘭大道盛大登場，全國216組脫穎而出的隊伍將齊聚國家門前，以節奏與創意展現台灣街舞能量。今年活動是街舞首次登上國家級舞台，繼11月初的總統盃3對3鬥牛賽後，再度為凱道注入青春與動感，象徵「從街頭走向國家舞台」的凱道精神新篇章。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
日少年闖空屋「試膽」發現逾1億現金！竟有人偷拿錢買喪屍煙彈
日本沖繩縣一群少年，數個月前相約到空屋進行「試膽大會」，在屋內意外發現超過1億日圓（約2000萬元台幣）現金。部分少年拿走數十萬至上百萬不等的現金花用，甚至有人購買毒品「喪屍煙彈」。事情鬧大後警方已介入調查，以侵入住居及竊盜罪找少年問話。太報 ・ 12 小時前