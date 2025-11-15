張榮恭參拜華東第一媽祖廟！首曝「和陸興台」兩岸戰略

國民黨副主席張榮恭訪問大陸，今（15）日上午率團前往江蘇昆山，參訪長三角地區台商台胞的信仰中心「慧聚天后宮」，並與台商台胞進行座談交流，針對台海情勢日益緊張，張榮恭提出「和陸興台」的概念。

張榮恭15日參拜 慧聚天后宮。 （圖／中國時報，國民黨提供）

慧聚天后宮是華東地區規模最大的媽祖廟，擁有純「閩台」風格的建築群，長期以來成為50萬台商、台胞的精神寄託。今天座談中，多數台商表示對兩岸局勢感到憂心，並分享了在大陸生活與工作的挑戰，提出對國民黨的建議，除了國民黨的兩岸立場，更期許未來有更多積極作為。

張榮恭發言時首先感謝慧聚天后宮長年推動兩岸文化交流，並表示近年來台海情勢越來越緊張，台灣執政當局居然推出要在宮廟囤積彈藥，甚至連警察、學生都要被動員接受軍事訓練，已經到了危及台灣人民生命與財產安全的地步，可見抗中絕對保不了台，只會變成統獨對決，造成兵兇戰危，因此，他提出「和陸興台」的概念，強調「和陸才能利民，共榮才能興台」。

張榮恭進一步指出，國民黨會持續努力為台商台胞創造一個穩定的環境，讓台灣人民能夠安居樂業，並推動兩岸和平發展。

