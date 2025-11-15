張榮恭會宋濤！傳陸委會卡「雙城」蔣：沒必要這麼複雜

台北市長蔣萬安。（圖／東森新聞）





國民黨主席鄭麗文上任之後，兩岸立場一直備受關注，而副主席張榮恭又和中共國台辦主任宋濤會面，傳出陸委會將展開反制，可能不准上海台辦副主任來台，讓年底的雙城論壇再添變數。對此，台北市長蔣萬安則說，兩座城市行之多年的交流，沒必要這麼複雜。

慶祝內湖國小120週年生日快樂，蔣萬安不只笑得很快樂，還和合唱團一起唱歌。在市政上，蔣萬安卯足全力，如同韓國天團SuperJunior到台北大巨蛋開唱，北市府的應援也很用心。

台北市長蔣萬安：「我們事前都會和演出方他們來溝通討論、交換意見，主要就是歡迎這些表演團體來演唱會城市的氛圍，那也就會設計出不同的彩蛋。」

蔣萬安對內努力拉近和歌迷距離，對外也想透過雙城打好兩岸關係，但卻似乎因自家主席，導致雙城論壇舉辦難度更加升級。就在鄭麗文上任才剛兩週，副主席張榮恭就率團訪中，接連和上海市委書記陳吉寧、中國國台辦主任宋濤會面，傳出陸委會就很不滿意，將會展開反制行動，恐怕不會核准上海市台辦副主任李驍東的來台申請，讓年底雙城論壇的變數再添一筆。

台北市長蔣萬安：「雙城論壇我們一直就是秉持對等尊嚴、善意互惠的原則來推動，那陸委會之前也都表達會樂觀其成，所以兩座城市之間行之多年的交流，其實沒有必要這麼複雜。」

兩岸交流不須那麼複雜，但就怕任何變數，都可能影響到蔣萬安2026的連任之路。即便現在民進黨在台北市的參選人遲遲未定，就有黨內幕僚分析，民進黨在台北市最夢幻的人選，就是前副總統陳建仁。

立委吳沛憶：「我想我們一定要推出最有競爭力的人選，然後他的形象、特色，我覺得也要很鮮明，必須要能夠大於民進黨。」

首都市長之戰牽動全國選情，對蔣萬安來說不只要顧好自己，只怕被黨內拖累，最大的敵人也是自己。

