張榮恭會晤上海市委書記 強調秉持九二共識、強化國共互信

國民黨今天(14日)發布新聞稿表示，國民黨副主席張榮恭上午會見中國上海市委書記陳吉寧，雙方在九二共識、反對台獨的共同政治基礎上加強國、共兩黨政治互信，以及推動上海與台灣交流合作、促進台商及台胞生活福祉與權益保障等方面有高度交集，尤其在推動黨際交流及青年交流有共識。

國民黨說，國民黨副主席張榮恭13日率領國民黨大陸部主任張雅屏、青年部主任李昶志，以及黨部同仁訪問中國3日，分別到訪中國廈門、上海、昆山等城市，張榮恭一行14日上午會見中國上海市委書記陳吉寧。

國民黨表示，張榮恭在會談時強調，上海在兩岸關係向前發展的歷程中，一直發揮關鍵的影響，他希望國、共兩黨能夠在既有基礎上繼續加強政治互信、推動滬台交流合作，讓滬台關係更上層樓。

國民黨指出，張榮恭也提到上海是個多元、友善，充滿活力和各種機遇，兼具歷史感和未來感的國際大都會，對台胞具有很大吸引力，可說是兩岸融合發展的指標；在推動兩岸交流合作、尤其是青年交流方面，上海可以持續發揮影響力，增進兩岸對於同屬中華民族的認同感。

張榮恭並強調，只要有助於兩岸關係正向發展、對滬台兩地人民有利，國民黨都願意與有關各方一起來努力。