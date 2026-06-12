張榮恭會福建省委書記 促台閩合作

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

率團前往福建出席海峽論壇的國民黨副主席張榮恭（左）會見福建省委書記周祖翼。（國民黨提供）

（另開新視窗）

記者黃翠娟∕台北報導

率團前往福建出席海峽論壇的國民黨副主席張榮恭十二日中午會見福建省委書記周祖翼。張榮恭表示，樂見福建在推動十五五規劃持續取得成功，促進台閩之間的交流合作。他以金門和廈門從戰地前線轉化為和平樞紐為典範，盼能推動兩岸關係和平發展。

會談過程中，周祖翼書記重點介紹福建省對於十五五規劃的產業與建設的現況，並詳述福建推動兩岸融合發展示範區的願景和具體措施，以及台商台胞在福建生活發展的情況。

廣告 廣告

張榮恭表示，感謝福建長期以來對在閩台商、台青的照顧，希望福建能夠一如既往地持續關心台胞的生活福祉和權益保障。張榮恭指出，十八年來，海峽論壇在兩岸交流間已經建立了很有信譽的品牌，希望能夠越擦越亮，擴大推進兩岸和平、共同發展。

國民黨訪團行程共計三天，成員包括大陸事務部主任張雅屏、智庫副執行長沈建億等。