張榮發基金會校巡小劇場邀師生看戲

▲張榮發基金會邀新北市柑林國小、青山國中小、豐珠中學、瑞亭國小、吉慶國小與三和國小師生欣賞品德小劇場新作《真正的朋友》。（圖：張榮發基金會提供）

張榮發基金會甫於今年獲得第十七屆「文馨獎」，發行近二十年免費索取的《道德月刊》，以生活故事宣揚品德，引起各界廣泛回響。為進一步深耕品格教育，自二○二○年起特別與靖學表演工作室合作，以「校巡小劇場」為名，結合戲劇力與品格力，透過推陳出新的內容與表演，陪伴下一代健康成長。

昨（十）日張榮發基金會特別邀請來自新北市六所中小學共二二○位師生，一同「看戲」，包括新北市柑林國小、青山國中小、豐珠中學、瑞亭國小、吉慶國小與三和國小的師生，不只走出校園，更走進新鮮有趣的品格故事中，親自感受專場演出的全新戲碼《真正的朋友》，並同步享受基金會熱情午餐招待及參觀長榮海事博物館。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，品格小劇場推出迄今已邁入第六年，巡演場次近百場，投入超過新台幣三五○萬元，實際落實創辦人張榮發先生「取之於社會、用之於社會」的行善理念，讓利他的種子在校園裡茁壯與傳承，直至長成參天大樹庇護他人。

該會也不忘分享公益理念予長榮鋼鐵公司，獲該公司每年固定贊助外，長榮鋼鐵同仁更化身志工，陪伴小朋友看戲，總經理連劉邦恩、經理盧建能多次到場，親自表演魔術並與學童們互動，讓大家驚呼連連。

柑林國小校長謝添達除代表六校致贈感謝狀，更感性提及該活動讓孩子們眼界大開，除了有精彩的戲劇表演，還能走訪長榮海事博物館，親眼目睹基金會創辦人張榮發先生捐出的上千件海事珍藏。

「張榮發基金會小劇場」以表演為舟、以故事為帆，航行在全臺逾百所小學裡，擺渡逾二十七萬人次。透過馬戲的驚喜、魔術的神祕、歌舞的節奏與劇場的深度，談品德、談友誼、談環保，也談孩子最難啟齒卻最需要被理解的校園人際關係。正如《論語》所說：「君子以文會友，以友輔仁。」企業、劇團、基金會與孩子因戲相遇，成就並延續品德教育佳話。