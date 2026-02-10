張榮發基金會送暖火災戶 魏嘉彥陪同發贈慰問金

花蓮市長魏嘉彥偕同張榮發基金會，親自頒贈火災慰問金予受災戶，以實際行動傳遞社會溫暖。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮市重慶路日前發生重大火警事故，造成多戶住宅受損，居民生活一夕間受到衝擊。為表達關懷並協助受災家庭度過難關，花蓮市長魏嘉彥偕同張榮發基金會，於花蓮市公所三樓會議室，親自頒贈火災慰問金予受災戶，每戶發放新臺幣五千元，以實際行動傳遞社會溫暖。

花蓮市公所表示，此次慰問捐贈活動由張榮發基金會訪查部東部辦事處副科長江智宇代表，與市長魏嘉彥共同發放慰問金關懷受災戶外，並特別致贈一只長榮集團紀念保溫瓶予魏市長，象徵公私部門攜手合作、共同守護市民的心意。

魏嘉彥表示，火災發生後，市公所第一時間即啟動各項應變與關懷機制，從現場協助、緊急安置到後續關懷，盼能減輕居民在災後復原期間的壓力。此次特別感謝張榮發基金會即時伸出援手，透過慰問金發放，協助受災家庭因應當前生活所需，也讓市民感受到社會各界的溫暖支持。

市公所表示，感謝張榮發基金會長期投入花蓮公益關懷，秉持回饋社會的精神，透過實際行動關懷火災受災戶，並與花蓮市公所攜手合作，期盼透過即時的慰問與支持，讓居民感受到社會的關心與力量。

魏嘉彥強調，近期天氣寒冷，民眾使用大功率暖爐設備時務必提高警覺，用火、用電安全皆不可輕忽。市公所將持續加強防災宣導與整備工作，守護市民生命與財產安全，並在災害發生時，第一時間成為市民最堅實的後盾。