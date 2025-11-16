張榮發基金會邀長榮海運船員開講再添科普教育續航力

大竹國小校長吳雅芬（後排左三）感謝長榮海運船員帶來的精彩課程，於課後與學生大合照。（圖：張榮發基金會提供）

▲大竹國小校長吳雅芬（後排左三）感謝長榮海運船員帶來的精彩課程，於課後與學生大合照。（圖：張榮發基金會提供）

張榮發基金會與桃園市政府教育局合作的「科普好好玩」專案，日前邀請到長榮海運船員前進大竹國小演講，以「貨櫃船的秘密-浮力與科技」為題，向小朋友們介紹貨櫃船的構造。年輕船員以幽默風趣的口吻，搭配可愛的插畫風格簡報，解說貨櫃船如何運用科技來保護海洋，在場小朋友聽得津津有味。聽到船員的高薪收入與生活點滴，學童們更露出欣羨之情，更有人立志要當「航海王」，期待未來能投入海運行業。活動後續還有兩場演講，分別於十一月二十日公埔國小、十一月二十六日五權國小，將帶大家一起航向「黃金航路」。

廣告 廣告

張榮發基金會執行長鍾德美表示，長榮海運名列全球第七大海運公司，其環保船隊也是友善海洋的標竿。由船員現身說法，相信對小朋友而言會更有說服力。希望他們藉由參與科普活動，提升科學素養，並培養永續環境的概念。

「科普好好玩」專案推動迄今以遍地開花之勢，在桃園深耕科普教育僅三年就挹注了七四○萬元，三年來更已累計造福逾二百所學校，專案涵蓋三大計畫：一、享科普，透過演講或行動書車，走入教育現場。二、響科普，由種子教師帶領，於桃園市立圖書館五個特色分館，舉辦親子共學「科普小桃子i學營」。三、嚮科普，邀請桃園地區的國小師生參訪長榮海事博物館。其用心與決心，可見一斑。

除了前進校園舉辦講座活動，張榮發基金會也邀請十二年國教的學校，憑公文免費參觀長榮海事博物館。該館係由創辦人張榮發先生捐出畢生收藏，館藏逾四千多件珍貴海事文物，精選其中模型船、畫作、船儀等展出。張榮發基金會今年也特別攜手長榮海運關懷在地教育，贊助桃園地區山線與海線的國小北上參訪長榮海事博物館，並安排專業科普導覽，共有二十所學校受惠。這股科普教育風潮，相信在長榮集團的支持下，將持續吹向全臺各地。