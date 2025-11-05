張榮發慈善基金會多元培力 成果分享

張榮發慈善基金會提供

為協助非營利組織（NPO）突破營運瓶頸、放大社會影響力，財團法人張榮發慈善基金會二○二五年推動「多元培力計畫」，從「自媒體行銷」、「捐款人視角」、「創新科技」、與「商業模式」四大面向出發，邀請專業講師深入公益團體現場，進行面對面輔導，並於五日在張榮發基金會國際會議中心舉辦「多元培力計畫-成長與解方課程」，濃縮整年度輔導精華，分享實務案例與成長成果，出席的有張榮發慈善基金會董事長吳景明及三十多個團體、近七十位夥伴參與。

張榮發慈善基金會董事長吳景明表示，基金會長期支持第一線服務單位，不僅提供經費補助，更希望推動結構性改變，從組織體質與策略思維著手，培養夥伴具備長期、穩定且自主的經營能力。因此邀請四位講師，協助雷特氏症病友關懷協會、立達啟能訓練中心、心燈啟智教養院、折翼天使樂團等十二家社福團體，針對數位轉型、募款策略、自製產品行銷及新媒體傳播等議題，探索成長的新動能。

與會夥伴表示，該課程內容豐富實用，讓人獲益良多。一位學員分享，課程提醒我，商品銷售不僅關乎品質，更要考量市場定位與實際需求，回去後會帶領部門重新規劃方向。亦有單位指出，過去以為企業募款能快速取得資源，卻忽略自身在民眾募款上的優勢，這次課程讓我們重新找到策略重點。

張榮發慈善基金會表示，未來將持續探索公益團體成長的解方，攜手更多夥伴共同放大社會公益的正向影響力。除了此次活動外，張榮發慈善基金會二○二五年「多元培力計畫」各團體輔導精華內容已同步上架官網（https://www.cyff-charity.org.tw/zh-tw/charitable.php?act=list&page=2&cid=0），歡迎有興趣的民眾與公益夥伴上網瀏覽，汲取更多NPO成長案例與實務經驗。