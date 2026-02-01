張榮發慈善基金會攜手台糖長榮酒店 馬年公益圍爐溫暖府城

張榮發慈善基金會攜手台糖長榮酒店辦理馬年公益圍爐，與十四家社福團體代表合影。



（圖：張榮發慈善基金會提供）

農曆馬年腳步接近，張榮發慈善基金會與台糖長榮酒店秉持「回饋社會、關懷弱勢」初衷，隆重舉辦二○二六「鴻福迎春馬上來」公益圍爐。雙方再度攜手邀請台南地區多家社福團體及弱勢家庭，共計超過三百位嘉賓齊聚一堂，在寒冬中傳遞最溫暖的祝福。

活動中邀請來自台南十四家長期服務弱勢族群的社福團體，包括關懷弱勢兒少、身心障礙、婦女保護及經濟弱勢家庭等，讓平時較少有機會外出聚餐或享用年節饗宴的家庭，也能在基金會及酒店的用心安排下，開心圍坐餐桌，共度充滿年味的溫暖時刻。

張榮發慈善基金會長期秉持創辦人張榮發先生「取之於社會、用之於社會」精神，持續投入各項社會公益行動，照顧弱勢族群。張榮發慈善基金會董事長吳景明表示，年節對多數家庭而言象徵團圓與喜悅，但對部分弱勢家庭來說，卻可能因經濟壓力而顯得格外沉重，因此透過公益圍爐這類具有溫度的活動，讓長期處於生活壓力下的家庭能感受到社會的關懷，補充心靈能量，在馬年能有「馬到成功」的嶄新開始。

此次活動能順利推動，台糖長榮酒店亦扮演關鍵角色。酒店總經理陳彥銘提到，作為深耕台南多年的指標性飯店，台糖長榮酒店長期關注在地發展與社會責任，持續以專業餐飲及住宿服務回饋社會。飯店團隊也結合主廚巧思，規劃符合年節意象的圍爐菜色，並在場地布置、動線規劃與服務細節上投注心力，營造賓至如歸的用餐體驗，讓每一位受邀家庭都能感受到被尊重與重視。

台南市社會局長郭乃文表示，這項公益圍爐慈善活動已推行十二年，充分展現市府與民間團體長期攜手合作，共同守護弱勢族群的承諾。多年來，透過公私協力的持續投入，讓愛心不間斷地在城市中流動，成為支撐社會福利的重要力量。她也代表市府向所有長期支持公益行動的善心民間團體與夥伴表達最誠摯的感謝，感謝大家以實際行動陪伴弱勢族群走過困境，讓台南處處充滿愛關懷。

「一個人的力量有限，但一群人的溫暖無窮。」張榮發慈善基金會期盼以公益圍爐作為新春的溫暖起點，陪伴更多弱勢家庭迎向嶄新的一年。未來也將持續串聯各界力量，深化在地合作，為地方社會注入穩定而長久的正向力量。