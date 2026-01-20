張榮發生前超愛吃冰淇淋！特展今開幕

▲長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展開展。（圖／長榮集團提供）

[NOWnews今日新聞] 今年適逢長榮集團創辦人暨總裁張榮發逝世十周年，張榮發基金會也舉辦特展，即起至2月22日可免費參觀，特展也展示了張榮發的生平、創業歷程，展出逾300件珍貴文物等。而張榮發生前非常喜歡吃冰淇淋，因此在紀念展期間，每週三是推出「冰淇淋日」，打卡可兌換限量冰淇淋。

長榮集團與張榮發基金會舉辦「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」而不少民眾更特地到場參觀。紀念展共規劃4大展區，包括總裁生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承等，展出逾300件珍貴文物，其中包括張榮發生前等比例製作的蠟像、中日文親筆手稿、平面與實體文物等。

展覽也揭露張榮發許多不為人知的生活點滴，還有首度公開未曾曝光的張榮發生活照片與手稿。

▲長榮集團張榮發紀念特展現場舉辦雙重抽獎活動，第一重只要完成指定流程，就能參加「扭蛋送好禮」。（圖／長榮提供）

紀念展設拍貼機、打卡拍照區 完成指定流程還可抽機票

張榮發基金會指出，紀念展從即日起免費開放給各界參觀，期間僅小年夜與除夕公休。除了平面與多媒體展示，紀念展現場還設有交響樂互動區，滿足大小朋友的指揮夢，另現場設置拍貼機、打卡拍照區。

另外，因為張榮發生前很喜歡吃冰淇淋，尤其是位在巴黎的人氣名店「Berthillon貝蒂雍」，甚至是格外喜歡將香草與巧克力2種口味攪拌後混在一起吃，也一度考慮買下該店，後來法國代理行老闆為此特別送張榮發一幅Berthillon外觀的油畫，此次紀念展也將展出該幅畫。

紀念展期間，張榮發基金會在每週三特別推出「冰淇淋日」，參觀民眾只要秀出在臉書打卡長榮海事博物館，即可於特展區兌換限量冰淇淋。

同時，紀念展現場舉辦雙重抽獎活動，第一重只要完成指定流程，就能參加「扭蛋送好禮」，就有機會獲得貨櫃船模型、鐵達尼號微積木等紀念品；第二重為「看展送機票」，只要掃描展區現場QR Code，並回答問題後，有機會獲得長榮航空全球不限航點的商務艙、豪華經濟艙與經濟艙機票等大獎。

▲長榮集團張榮發紀念特展，每週三舉行「冰淇淋日」，打卡可兌換限量冰淇淋。（圖／長榮集團提供）

