張榮發紀念展揭航運巨人另一面 愛冰淇淋想買巴黎名店

（中央社記者江明晏、余曉涵台北20日電）長榮集團創辦人張榮發辭世10週年紀念展今天開展，揭露許多不為人知的生活點滴，例如張榮發生前熱愛甜食，喜歡吃冰淇淋，還曾考慮買下巴黎名店Berthillon（貝蒂雍），生前多張照片與手稿也首度曝光，讓民眾更貼近「航運巨人」真實溫厚的一面。

今年適逢長榮集團創辦人暨總裁張榮發逝世10週年，集團與張榮發基金會舉辦「所信所行‧善不止息－長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10週年紀念特展」，今天起在張榮發基金會地下1樓開展，展期至2月22日止。

展覽呈現張榮發的人生故事與行善事蹟，同時揭露他不為人知的生活點滴，例如張榮發生前熱愛甜食，巧克力、麵包、慕斯蛋糕來者不拒，他很喜歡吃冰淇淋，尤其對位於巴黎的人氣名店Berthillon（貝蒂雍）情有獨鍾，他格外喜愛將香草與巧克力兩種口味攪拌後，混在一起吃，甚至一度考慮買下該店，後來法國代理行老闆為此特別送張榮發一幅Berthillon外觀的油畫，這次紀念展也展出這幅畫。

此外，台式速食漢堡、鼠麴粿、杏仁油條、冰滴咖啡等也是張榮發的心頭好。

紀念特展開幕首日即湧現觀展人潮，不少民眾看完感嘆，「成功果然沒有捷徑」。來自基隆的郭先生一早來參觀，他表示，非常景仰張榮發，覺得這個特展非常有正面意義；另外有祖孫3人一起參觀特展，奶奶對孫子細說張創辦人的故事，並指出船和飛機都是「張老爺爺」的工作；台北市古亭國小的學生也在寒假前參觀長榮海事博物館及張創辦人特展，一入展場就被大飛機及船吸引，留下合影。

張榮發基金會今天表示，這次紀念展共規劃4大展區，包括總裁生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承等，展出逾300件珍貴文物，其中包括張榮發生前等比例製作的蠟像、中日文親筆手稿、平面與實體文物等，呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他生前掛心的公益事業成果。

張榮發基金會執行長鍾德美說，張榮發辭世前叮囑，即使他不在了，基金會還是要繼續做善事，基金會成立40年來已累計投入超過新台幣100億元，近10年多達40億元投入在公益行動的範圍內。（編輯：林家嫻）1150120