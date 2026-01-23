張榮發辭世十周年 感動特展登場 親筆手稿、等身蠟像首度曝光

圖：奧運銅牌高爾夫球選手潘政琮，在展場中搶先體驗紀念特展中與總裁合影的拍貼機。(圖/主辦單位提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

今年適逢長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世十周年，長榮集團攜手張榮發基金會特別策劃「所信所行‧善不止息—長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」，於1月20日起於張榮發基金會 B1 展出，展期至 2 月 22 日止，全程免費開放參觀，邀請民眾一同回顧這位航運巨擘波瀾壯闊的一生。

特展日前揭幕後即吸引大批人潮湧入，開幕記者會中不少曾受張榮發提攜的「忘年之交」現身分享動人故事。高爾夫球奧運銅牌國手潘政琮回憶，15 歲贏得亞運銅牌後獲張總裁一路贊助赴美求學、訓練與參賽，「張爺爺一直叮嚀我，一定要完成大學教育。」潘政琮感性表示，沒有張榮發，就沒有今天的自己。

圖：首度對外公開張總裁生前委由已故知名蠟像大師林健成精心製作的等身比例蠟像。(圖/主辦單位提供)

現場也可見祖孫三代一同參觀，長輩向孩子細細講述張榮發的創業故事，讓企業精神自然傳承；另有學校團體搶在寒假前到訪，小朋友一進展場即被大型飛機與船舶模型吸引，留下難忘的學習回憶。觀展民眾看完後直呼「太感動了，成功果然沒有捷徑！」。來自基隆的郭先生一早前來參觀表示，張榮發一生的精神與格局令人敬佩，能以展覽方式完整呈現，具有深刻的社會意義。

此次紀念展共規劃「總裁生平」、「創業歷程」、「公益慈善」、「十年傳承」四大展區，展出逾 300 件珍貴文物，包含張榮發生前等比例製作的蠟像、中日文親筆手稿、平面與實體史料等，完整呈現其一生所信所行，特別著墨於他長年投入、最為掛心的公益事業成果。策展團隊也運用多元展示與互動手法，首度公開多件未曾曝光的生活照片與手稿，讓民眾更貼近這位航運巨人溫厚而真實的一面。展場並設有交響樂互動區、拍貼機與打卡拍照區，滿足不同年齡層觀展體驗。

特展期間，基金會每週三推出「冰淇淋日」，參觀民眾只要於臉書打卡長榮海事博物館，即可兌換限量冰淇淋；張榮發生前鍾愛的巴黎名店 Berthillon 貝蒂雍相關收藏畫作，也首度於展中亮相。同時現場規劃「扭蛋送好禮」與「看展送機票」雙重抽獎活動，最大獎為長榮航空全球不限航點商務艙機票，吸引不少民眾踴躍參與。

圖：特展中展出張榮發總裁親筆手稿，及張總裁親自設計充滿赤子心的設計品及生活照。(圖/主辦單位提供)

此外，張榮發基金會將於 1 月 28 日舉辦紀念音樂會，由長榮交響樂團攜手視障聲樂家朱萬花與原民男高音林健吉，演繹張榮發生前最喜愛的經典民謠與樂曲，索票開放後即秒殺，顯見各界對張榮發精神的高度認同。

欲知更多活動詳情，可上特展網站 https://2026exhibition.cyff.org.tw 及「張榮發基金會」臉書專頁查詢。