張榮發辭世10周年 長榮集團永續前行公益航道
▲上圖：「所信所行·善不止息－長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」揭幕，張榮發基金會執行長鍾德美（右三）、高爾夫奧運國手潘政琮（右四）、長榮海運大副林原生（左二）、雲林縣樟湖生態國民中小學校長陳清圳（左一）、視障歌唱家朱萬花（右二）、《本心－張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任（右一）。
下圖：特展首度公開張榮發等比例蠟像，還原呈現於二○○六年獲頒「大英帝國司令勳章」的神情與風采，格外吸睛。（記者陳維強攝）
全球航運界巨擘、長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世十周年前夕，財團法人張榮發基金會與長榮集團以別出心裁的方式紀念，十九日邀來多位張榮發總裁生前伸出援手或提攜的「忘年之交」齊聚一堂，分享彼此這十年來持續受助、進而逆轉人生的真實故事。同時也為今（二十）日開展的「所信所行·善不止息－長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」揭開序幕。
昨日現場所有人真情流露，除了期盼將曾被扶持的力量回饋給更多需要的人，更呼應現場播放張總裁的生前談話「有一天我若不在了，你們（公益慈善）要繼續做下去！」
在現身說法與見證下，此次特展現場並首度對外公開張總裁生前委由已故知名蠟像大師林健成精心製作的等比例蠟像，還原呈現張總裁於二○○六年獲頒「大英帝國司令勳章」的神情與風采，栩栩如生、格外吸睛。
張總裁晚年全心投入公益，心心念念的是行善的傳承。張榮發基金會執行長鍾德美致詞時表示，我們不時會想起創辦人直到辭世前還殷切叮囑，即使有一天他不在了，基金會還是要繼續做善事。
張榮發基金會十年來承接其遺志，於張榮發辭世後仍持續發展、擴大公益行動範疇，基金會成立四十年來已累計投入超過一百億元，近十年更多達四十億元。本次基金會於張榮發辭世十周年之際舉辦紀念特展，讓大眾理解張榮發的初心，並持續推動善的循環，促進社會和諧。包括為台灣贏下史上首面高爾夫奧運獎牌的國手潘政琮、雲林縣樟湖生態國民中小學校長陳清圳、視障歌唱家朱萬花、長榮海運大副林原生、《本心－張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任都獲邀參加開幕，分享對張榮發一生信念與實踐的所見所思，也見證其公益精神。
紀念特展共規劃四大展區，完整呈現張榮發一生所信所行，包括張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，展出逾三百件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體文物，完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他最掛心的公益事業。展中也首度公開多件張榮發生前未曾曝光的生活照片與手稿，讓民眾更貼近這位航運巨人真實而溫厚的一面。紀念特展將從本（一）月二十日起至二月二十二日止，免費開放給各界參觀，僅小年夜與除夕公休，地點在張榮發基金會大樓Bl，長榮海事博物館也於特展期間同步免費開放。
這場紀念聚會中，有位見證者是即將升格為船長的長榮海運大副林原生，他同時也是張榮發基金會長年提供清寒獎助學金的受惠者。他透露，十七歲時家裡困頓到繳不出學費與餐費，卻在張榮發基金會訪察後拿到清寒獎助學金，後來又受到張總裁鼓舞考上海洋大學、並一路努力考進長榮海運工作，在長榮海運工作的他，短短三年內償還了家中數百萬債務。「因為基金會拉了一把，我才能從一位偏鄉散赤囝仔活下來，更因為總裁的鼓勵與指引找到人生的航向」，林原生現場也分享自己首趟航海任務中，隨身攜帶《張榮發回憶錄》當成護身符、自我惕厲的心路歷程。
其他人也在看
三環幫崛起亂台1／權利車停滿山谷畫面超震憾 警揭三環幫暗助黑道犯案祕辛
去年1月24日晚間，新竹竹東一家公司突然闖入5名黑衣人，接著屋內傳出密集槍響，警方趕到時，五人已搭乘接應車輛逃逸，而現場一名身中二槍、還遭砍斷手掌的男子名叫劉憲治，綽號Tiger，是在地幫派「三環幫」副幫主，雖然救護車緊急將其送醫，最終仍宣告不治。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 20
被害夫婦經營蔥油餅攤 被封隱藏版銅板美食
新北市 / 綜合報導 疑似被兒子殺害的這對夫婦，平常經營蔥油餅攤，周一到周六都會開著小貨車，從蘆洲到三重擺攤，一片25元的蔥油餅，也被顧客評為銅板美食，在當地小有名氣！附近店家聽到消息很驚訝，回憶起周六早上，夫婦還有擺攤，當天還過來買了控肉便當，至於夫婦的兒子，記憶中只見過一面。據了解，36歲的廖姓兒子平常沒工作，宅在家沉迷線上遊戲，至於為何狠心殺害父母，警方仍在釐清中。 小貨車後車斗，煎爐設備一應俱全，一開店香氣撲鼻，生意源源不絕，老闆和老闆娘埋頭苦幹，雙手幾乎沒停過，被害夫婦已屆退休年齡，卻仍勤奮工作賣蔥油餅，新北市蘆洲區恆德里長李常孝說：「因為他們聽說白天做生意，回來就很累了，比較少跟附近的這邊有互動。」每週6天從蘆洲開著攤車到三重，一片25元的蔥油餅，打響銅板美食名號，就連事發當天上午，夫婦都還像平常一樣擺攤，附近店家說：「前兩天有來啦，是禮拜五還禮拜六我不太記得，他有來買便當，老闆自己吃的都魯肉便當，我老婆有問他說，你今天怎麼吃控肉，他只講一句，他說這個別人要吃的。」廖姓老翁和許姓婦人平常待人和善，如今慘遭殺害附近店家相當驚訝，至於涉有重嫌的兒子，不少鄰居幾乎只見過一面，附近店家說：「之前好像他媽媽(許姓婦人)受傷，(兒子)有來幫忙過，但是沒什麼印象啦。」據了解36歲廖姓嫌犯和父母同住，是家中獨生子，平常沒有工作，都宅在家沉迷於線上遊戲，鄰居幾乎都沒見過人，如今疑似狠心殺害父母，理髮廳老闆說：「他老婆(許姓婦人)每個禮拜天都會來這裡洗頭啊。」嫌犯遊手好閒在家啃老，究竟是為錢起衝突，還是有其他原因，警方積極追緝釐清當中，不過夫婦勤奮工作養家，卻慘遭毒手令人不勝唏噓。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前 ・ 3
中天記者用錢收買軍人換機密？侯漢廷憶自身「共諜冤案」：檢方當年也用同一招弄我
中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反國安法，被法院裁定羈押禁見，事件引發熱議。曾被指是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷表示，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，「檢方編故事能編出花籃」，他採訪軍人的資料，當年被檢方幻想成滲透軍人。新黨青年軍王炳忠2018年被控接受中國國台辦資助，與侯漢廷、林明正及陸生周泓旭成立「新中華兒女學會......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 193
來宜蘭看燈節、吃平安粥、走訪洗心療癒景點！迎新送舊好運來
迎著歲末年初的轉換時刻，來一趟既熱鬧又療癒的宜蘭小旅行。當冬山舊河港燈節點亮夜色，耀眼燈火沿著水岸鋪展，年味也在不知不覺中流動起來；走進宜蘭傳藝園區，看張燈結綵的傳統年景，把祝福一盞盞掛上心頭。再循著在地人的腳步，到昭應宮吃一碗象徵平安順遂的平安粥，為新的一年添好運。旅程最後，走進太平山的森林深呼吸，或到清水地熱谷泡足湯、煮顆溫泉蛋，讓身心慢慢回到最舒服的節奏——這趟迎新送舊的宜蘭行程，剛剛好，把祝福、能量與好心情一次帶回家。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1
勞工荷包大進補！勞動基金狂賺近兆元 新制勞退每人分紅飆破5萬
勞動部勞動基金運用局今日（1/2）公布最新績效，截至114年11月底，整體勞動基金規模達7兆6,951億元，累計收益數狂賺9,762億元，逼近兆元大關，收益率高達14.10％。其中，最受勞工關注的新制健康2.0 ・ 12 小時前 ・ 3
黃明志遭控持毒不認罪！開庭後首發聲 點「1關鍵」開嗆：還有人信？
黃明志去年10月捲入「護理系女神」謝侑芯命案，當時身上被查出不明藥丸，初步尿檢更呈現4種毒品反應，被依馬來西亞《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」罪嫌起訴，其中吸毒案已於上月22日因尿檢呈現陰性，獲判無罪當庭釋放。今（19）日擁毒案首度開庭，他針對指控全數不認罪，稍早也透過社群平台發聲。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 33
蒙面匪「持刀抵」搶檳榔攤 7旬闆娘超淡定「留零錢給我」｜#鏡新聞
光天化日竟持刀搶劫！案發在昨日(1/18)台南新化的檳榔攤，蒙面歹徒持刀闖入抵著婦人要她給錢，婦人為了保命配合歹徒，還淡定地跟嫌犯說「留點零錢給我找錢」，最後犯嫌搶走一萬多元。我們今天(1/19)實際找到顧檳榔攤的婦人，雖然已經77歲，但她說自己沒在怕的，因為是金門人，拿過槍、躲過子彈的！鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
2026角板山行館梅花季 賞梅、品美食、體驗原民文化
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市副市長王明鉅今（17）日上午前往復興區，出席「2026角板山行館園區互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不認新影片證據！台中榮總女主任再否認醫材商執刀：僅是器材修理
台中榮總3名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術。由於最近有新的影片流出，畫面顯示確實有廠商進入手術室並接觸器材，促使台中市衛生局今日再次前往台中榮總進行調查。全案目前已交由檢察官進一步釐清。不過，根據《聯合新聞網》報導，涉案之一的微創性神經外科科主任鄭文郁今日再度接受台中市衛生局約談，據了解，鄭文郁在約談中持續否認讓醫材商代刀的指控，強調廠商進入手術室的行為僅是在「修理」器材，並未執行任何醫療行為。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
假種瓜真偷木! 山老鼠租西瓜田"藏紅檜木"掩人耳目
地方中心/黃富溢 宜蘭報導假借種西瓜，實則偷漂流木。宜蘭蘭陽溪河川地，有山老鼠集團承租土地當掩護，把紅檜等高價漂流木，埋進西瓜田，再趁機挖出變賣，企圖掩人耳目。檢警追查侵占漂流木案時，還意外揪出背後黑吃黑內幕，涉嫌毆打、拘禁怪手司機。全案偵結，共18人被起訴。出動大型機具，小心翼翼，將堆積如山的高大木材，吊起運送上車，因為這裡有"山老鼠"，假借承租河川地"種西瓜"名義，實則偷取珍貴的紅檜漂流木，還再挖洞埋藏。再找司機，趁機取走變賣。高單價林木，上頭會做有記號，前年8月颱風季過後，檢警發現蘭陽溪河川，紅檜等貴重漂流木，遭人侵占變賣，於是展開追查。但調查最初，以為是一樁暴力討債事件。宜蘭地檢署主任檢察官 周懿君：「刑事局向本署主動通報，謝嫌跟劉嫌等人，疑似有私行拘禁及暴力討債，和恐嚇取財的情形，那本署成立專案小組以後，統整兩案後發現，原來就是因為一開始的，侵占貴重漂流木部分，發生了黑吃黑的情況」。搜查檢警：「蹲下」。檢警共查扣，貴重林木143支，17公噸，市值超過500萬元。(圖/民視新聞)檢警共查扣，貴重林木143支，17公噸，市值超過500萬元，後續已由林保署取回。山老鼠集團，假借要種西瓜，取得蘭陽溪河川土地使用許可，實則找怪手司機，把漂流木，埋土藏放。只是兩名主嫌，一度發現漂流木數量變少，懷疑是怪手司機私吞，於是找來幫派分子，押人拘禁、毆打，還勒索36萬，更逼迫簽下17萬6千元本票。司機脫身後警方報案，事件才曝光。宜蘭地檢署主任檢察官 周懿君：「那全案共18名的犯嫌，全部提起公訴」。兩名主嫌，一度發現漂流木數量變少，懷疑是怪手司機私吞。(圖/民視新聞)檢警向上朔源，將背後勢力一網打盡。如今偵結起訴，山老鼠集團，一個都逃不掉，得自己的行為付出代價。原文出處：惡劣山老鼠！宜蘭租西瓜田「藏紅檜木」 疑司機侵占還「毆打勒索３６萬」 更多民視新聞報導心虛! 大貨車躲臨檢形跡可疑 "重度詐欺通緝犯"落網蘑菇雲! 中國內蒙古"稀土鋼板廠爆炸" 逾80人死傷.多人失聯直線對撞太詭異！西班牙高鐵釀21死 現場如煉獄民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
【2026年1月活動推薦】Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、春遊彰化、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 8
家庭工作別二選一！育嬰留停改「按日請」健保補助、申報方式一次看
住在桃園的林小姐剛結束產假重返職場，卻面臨新的考驗。家中2歲幼兒剛送托嬰中心，正值適應期，時常感冒、發燒，需要家長臨時請假照顧。休假天數有限，又不想影響工作表現，讓她在家庭與職場間來回奔波，壓力不小。其實，這正是許多雙薪家庭的日常縮影。為了減輕家長負擔，政府自今年元旦起，正式推動育嬰留職停薪「日申請自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
涉狠心殺害父母南下逃逸 「蔥油餅夫妻」獨生子正面照曝光
據了解，廖男與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，還一度成為當地網紅美食，廖男還在當地公廟擔任乩身，平時生活相當單純。而廖姓夫妻擺攤辛苦養大獨生子，其兒子卻遊手好閒，平時偶爾打零工，主要是啃老靠父母接濟，2015年還曾...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發表留言
蘆洲蔥油餅老夫妻遭砍37刀慘死 逆子正面照首曝光
蘆洲區中山一路120巷7弄某民宅內，昨天（18日）中午12時許，1對賣蔥油餅的67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦的老夫妻，2人被發現合計遭劈砍37刀慘死，36歲獨生子涉有重嫌，疑似跟這對老夫婦要不到錢，才拿開山刀猛劈殺死雙親後逃逸。而逆子廖男的正面稍早前曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
各身中10餘刀倒臥客廳 老夫妻身亡兒涉案潛逃
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導79104 新北市蘆洲區中山一路巷弄內，驚傳雙屍命案。67歲廖姓男子與75歲許姓妻子，雙雙倒臥家中客廳身亡。蘆洲警分局表示，昨（18）日中午12時50分左右獲報後，轄區蘆洲派出所員警到場發現，夫妻兩人倒臥客廳，地面有大量血跡，初步檢視兩人均身中10多處刀傷。立刻通知警分局偵查隊及鑑識小組到場採證釐清。調閱監視器畫面發現...匯流新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
儲備春節醫療用血 高雄「捐血月」捐血就送台灣黑熊隨身瓶
為儲備春節年假的醫療用血，農曆年前的1個月為全國捐血月，高雄捐血中心今（19日）舉辦啟動典禮，鼓勵民眾踴躍捐出熱血，希望能在2月15日前達到10天共2萬袋的庫存血量，讓民眾能安心過年，且即日起捐血集滿3 點，還加贈台灣黑熊不鏽鋼隨身瓶。高雄捐血中心負責醫師曾士賓指出，捐血可救人並促進新陳代謝，台灣捐自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
獨家／校長賣假學歷重判88年！ 檢拿20年嫩照通緝淪笑柄...最新老態身影曝光
已停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天，被控因涉嫌販售假學歷及護航升等，遭法院重判合併刑期長達88年6個月。這名身負53項罪名的教育界之恥，在判決確定後竟人間蒸發，台南地檢署去年12月12日發布通緝，但通緝照片竟是20年前的「嫩照」，外界質疑檢方「是在認真抓人嗎？」《鏡報》取得黃甫九天半年前在台南某宮廟跟信徒的合照，發現黃甫九天的外型已和昔日有極大差別。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
蘆洲蔥油餅夫妻遭亂刀砍死！36歲逆子「正面照」曝光 社會局回應了
據了解，廖男與妻子平時在三重擺攤賣蔥油餅，夫妻倆辛苦將獨生子養大，無奈兒子整天遊手好閒，雖然偶爾會打打零工，但主要還是靠父母接濟，過去還曾染上毒品。由於廖翁每週日都會到陳姓表妹家中喝茶，然而陳女當天遲遲等不到廖姓夫妻出現，多次聯繫也未獲回應，遂前往對方家...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 1
親眼見老夫婦身中10多刀倒臥血泊慘死 里長痛斥沒人性
蘆洲區中山一路120巷7弄某民宅內，昨天（18日）中午12時許，1對賣蔥油餅的67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦老夫妻，分別身中10多刀明顯死亡，據初步了解，有鄰居在案發時有聽到爭執和尖叫聲，而這對老夫妻的36歲獨生子涉有重嫌，疑似跟這對老夫婦要不到錢，才拿開山刀猛劈雙親後逃逸，而案發後親眼目睹這對夫妻倒臥兇案現場血泊中的當地里長李常孝表示，這個逆子真的沒人性，犯下這種人神共憤的逆倫血案。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
「泡泡馬特」中和環球百人排隊起口角傳出有刀 警到場竟是烏龍一場
POP MART「泡泡馬特」中和環球店日前開幕，吸引許多熱情粉絲前往朝聖，今天（18日）上午10許，數百名排隊要購買泡泡馬特的現場，1名45歲的溫姓女子與41歲的41歲許姓男子發生爭吵，因其他排隊的民眾傳出有人拿刀，所以就有民眾報警，警方獲報不敢大意，立即派遣優勢警力到場調查，結果竟是烏龍一場，根本沒有拿刀排隊引發紛爭的情形，事後溫女與許男經警方勸解後互不提告。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言