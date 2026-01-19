張榮發辭世10周年 長榮集團永續前行公益航道

上圖：「所信所行·善不止息－長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」揭幕，張榮發基金會執行長鍾德美（右三）、高爾夫奧運國手潘政琮（右四）、長榮海運大副林原生（左二）、雲林縣樟湖生態國民中小學校長陳清圳（左一）、視障歌唱家朱萬花（右二）、《本心－張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任（右一）。

下圖：特展首度公開張榮發等比例蠟像，還原呈現於二○○六年獲頒「大英帝國司令勳章」的神情與風采，格外吸睛。（記者陳維強攝）

全球航運界巨擘、長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世十周年前夕，財團法人張榮發基金會與長榮集團以別出心裁的方式紀念，十九日邀來多位張榮發總裁生前伸出援手或提攜的「忘年之交」齊聚一堂，分享彼此這十年來持續受助、進而逆轉人生的真實故事。同時也為今（二十）日開展的「所信所行·善不止息－長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」揭開序幕。

昨日現場所有人真情流露，除了期盼將曾被扶持的力量回饋給更多需要的人，更呼應現場播放張總裁的生前談話「有一天我若不在了，你們（公益慈善）要繼續做下去！」

在現身說法與見證下，此次特展現場並首度對外公開張總裁生前委由已故知名蠟像大師林健成精心製作的等比例蠟像，還原呈現張總裁於二○○六年獲頒「大英帝國司令勳章」的神情與風采，栩栩如生、格外吸睛。

張總裁晚年全心投入公益，心心念念的是行善的傳承。張榮發基金會執行長鍾德美致詞時表示，我們不時會想起創辦人直到辭世前還殷切叮囑，即使有一天他不在了，基金會還是要繼續做善事。

張榮發基金會十年來承接其遺志，於張榮發辭世後仍持續發展、擴大公益行動範疇，基金會成立四十年來已累計投入超過一百億元，近十年更多達四十億元。本次基金會於張榮發辭世十周年之際舉辦紀念特展，讓大眾理解張榮發的初心，並持續推動善的循環，促進社會和諧。包括為台灣贏下史上首面高爾夫奧運獎牌的國手潘政琮、雲林縣樟湖生態國民中小學校長陳清圳、視障歌唱家朱萬花、長榮海運大副林原生、《本心－張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任都獲邀參加開幕，分享對張榮發一生信念與實踐的所見所思，也見證其公益精神。

紀念特展共規劃四大展區，完整呈現張榮發一生所信所行，包括張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，展出逾三百件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體文物，完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他最掛心的公益事業。展中也首度公開多件張榮發生前未曾曝光的生活照片與手稿，讓民眾更貼近這位航運巨人真實而溫厚的一面。紀念特展將從本（一）月二十日起至二月二十二日止，免費開放給各界參觀，僅小年夜與除夕公休，地點在張榮發基金會大樓Bl，長榮海事博物館也於特展期間同步免費開放。

這場紀念聚會中，有位見證者是即將升格為船長的長榮海運大副林原生，他同時也是張榮發基金會長年提供清寒獎助學金的受惠者。他透露，十七歲時家裡困頓到繳不出學費與餐費，卻在張榮發基金會訪察後拿到清寒獎助學金，後來又受到張總裁鼓舞考上海洋大學、並一路努力考進長榮海運工作，在長榮海運工作的他，短短三年內償還了家中數百萬債務。「因為基金會拉了一把，我才能從一位偏鄉散赤囝仔活下來，更因為總裁的鼓勵與指引找到人生的航向」，林原生現場也分享自己首趟航海任務中，隨身攜帶《張榮發回憶錄》當成護身符、自我惕厲的心路歷程。