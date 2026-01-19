張榮發辭世10年 重現所信所行

長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世10周年，張榮發基金會與長榮集團19日為今日開展的「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」揭開序幕，除展出張榮發生前委由已故知名蠟像大師林健成精心製作的等比例蠟像，還原於2006年獲頒「大英帝國司令勳章」的神情與風采，與夫人張林金枝生前出遊照片也首度曝光。

張榮發基金會此次打破傳統，以別出心裁的方式紀念張榮發，邀來多位張榮發生前伸出援手或提攜的「忘年之交」齊聚一堂，分享彼此10年來持續受助、進而逆轉人生的真實故事，所有人真情流露，盼將曾被扶持的力量回饋給更多需要的人，令人為之動容。

張榮發一手打造版圖橫跨海空陸的長榮集團，晚年全心投入公益，心心念念的是行善的傳承，張榮發基金會執行長鍾德美說，張榮發生前曾說「有一天我若不在了，你們（公益慈善）要繼續做下去！」這十年她不時會想起，創辦人直到辭世前還殷切叮囑，即使有一天他不在了，基金會還是要繼續做善事。

鍾德美說，這十年來，張榮發基金會延續張榮發的遺志，沒有受到任何影響，更擴大公益行動範疇，「展現善力量、啟動善循環、成就更大的善功德」，基金會成立40年來累計投入超過100億元，近10年更多達40億元。

張榮發辭世十周年紀念特展規劃四大展區，包括張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，展出逾300件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體文物，完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他最掛心的公益事業，讓大眾可以理解張榮發的初心。

值得一提的是，展覽也首度公開多件張榮發生前未曾曝光的生活照片與手稿，除讓民眾認識這位航運界巨擘的創業歷程，在「具有赤子心的設計師」展區中，張榮發與夫人張林金枝生前的出遊照片更首次曝光，除貼近其真實而溫厚的一面，更見證兩人鶼鰈情深。

展期1個月的「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」，即日起至2月22日免費開放參觀，僅小年夜與除夕公休，地點在張榮發基金會大樓B1，長榮海事博物館於特展期間也同步免費開放。