張榮發辭世10週年特展 等身蠟像首度公開

（中央社記者余曉涵、江明晏台北19日電）張榮發基金會今天宣布，明天起將舉辦張榮發10週年特展，其中張榮發的等身蠟像也首度公開。高爾夫國手潘政琮說，沒有張榮發就沒有亞洲首面高球奧運獎牌。

張榮發基金會今天舉辦記者會宣布明天起將舉辦「所信所行．善不止息-長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10週年紀念特展」，特展中首度對外公開張榮發委由已故知名蠟像大師林建成製作的等比例蠟像。

張榮發基金會執行長鍾德美說，張榮發辭世前叮囑，即使他不在了基金會還是要繼續做善事，基金會成立40年來已累計投入超過新台幣100億元，近10年更多達40億元投入在公益行動的範圍內。

獲得2020東京奧運銅牌，也是亞洲首面高球奧運獎牌的潘政琮說，張榮發曾跟他說過，長榮來自台灣，但是世界的長榮，希望潘政琮也能成為世界的潘政琮。

潘政琮表示，與張榮發第一次見面時，張榮發就告訴他要去讀大學，邏輯思考很重要，判斷力不只可以幫助自身的職業生涯，還可以帶來更多影響力跟貢獻，現在他自己成立基金會，幫助更多在美國就讀大學的高爾夫球員，要是沒有張榮發，就沒有潘政琮，也沒有亞洲首面的高球奧運獎牌。

即將升格為船長的長榮海運大副林原生說，當年在張榮發鼓勵下考上海洋大學，並考進長榮海運工作，短短3年就償還了家中數百萬的債務。

「所信所行．善不止息-長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10週年紀念特展」規劃4大展區，包含張榮發生平、創業歷程、公益慈善、10年傳承，展出超過300件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體展文物，從明天起至2月22日免費開放給民眾參觀，長榮海事博物館也將在特展期間同步免費開放。（編輯：陳清芳）1150119