張榮發辭世10週年紀念特展1／20免費登場 近300件文物回望公益足跡 蠟像、親筆手稿首度公開

張榮發基金會與長榮集團於今（19）日在基金會B1舉辦辭世10週年紀念活動，並預告20日起推出紀念特展。

把善意留下來，最難的不是一句話，而是十年如一日地做下去。為紀念總裁辭世十周年，今（19）日在張榮發基金會B1舉辦紀念活動，邀請曾受助學與公益支持者現身分享生命轉折，也同步預告明（20）日起推出「所信所行・善不止息—長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」。基金會表示，希望透過一件件真實物件與故事，帶觀眾回到總裁一生的信念現場：他如何做決定、如何看待人、又如何把「把善做下去」落成可被延續的行動。

張榮發基金會推出紀念特展「所信所行・善不止息」，以展覽回望他的信念與公益足跡。

十年回望：用特展記住他 也把「善不止息」做下去

基金會指出，本次特展以「所信所行・善不止息」為策展主軸，規劃「生平足跡、創業歷程、公益慈善、十年傳承」四大展區，透過時間軸與主題式鋪陳，回顧張榮發一生的重要抉擇與實踐。展場集結逾300件文物，涵蓋影像、文件與立體展品，從航運事業起步到晚年投入公益的軌跡，以更具體、也更貼近人的方式被重新看見。

執行長鍾德美在活動中提到，總裁生前反覆叮嚀：「就算有一天他不在了，基金會仍要繼續把善的事情做下去。」她表示，十年走來，這句話成為基金會持續前行的力量。基金會補充，成立40年來累計投入公益已逾百億元，其中近十年投入更達40億元，持續擴大行動，讓善意不只停在紀念，而能被延續、也能被接棒，成為社會更穩定的支撐。

執行長鍾德美表示，總裁生前叮囑「即使他不在了，也要繼續做善事」，基金會承接遺志，40年累計投入公益逾百億元、近十年達40億元。

從奧運舞台到海上航道 受助者分享「被拉一把」成人生轉折

今天的紀念活動，最動人的不是台上致詞，而是那些「曾被接住的人」親口說出：自己如何被拉了一把。基金會邀請5位曾受總裁生前提攜、或長期接受基金會扶助的代表回到現場，分享各自的人生歷程，橫跨體育、教育、藝術、航運與文化書寫領域——不同的起點，卻在關鍵時刻，都曾因張榮發及基金會的支持而得以穩住腳步，往前走下去。

高爾夫球國手潘政琮回憶，自己15歲起便稱張榮發為「張爺爺」，對方不只鼓勵他走向世界舞台，也一再叮嚀「拼命打球之外，大學一定要唸完」，要他除了技術，更要有足夠的判斷力與智慧，才能走得長遠；這份提醒也促使他日後成立基金會，支持台灣年輕選手赴美深造。他也感性說，「沒有張爺爺，就沒有今天的我。」雲林縣樟湖生態國民中小學校長陳清圳則提到，莫拉克風災後基金會投入援建行動、協助重建5所中小學，即便創辦人辭世後也持續陪伴校園發展，並協助偏鄉學校結合社區經營、多元課程與青年返鄉服務，讓學校成為地方凝聚的核心。

高爾夫球國手潘政琮回憶，總裁生前叮囑他「球要打、大學也要唸完」，一路扶持他走向國際舞台，他也感性說：「沒有張爺爺，就沒有今天的我。」

雲林縣樟湖生態國民中小學校長陳清圳分享，基金會莫拉克風災後援建重建5所學校，並持續陪伴偏鄉校園發展，讓學校成為地方凝聚的核心。

視障歌唱家朱萬花分享，長期支持不只圓了她站上舞台的夢，也讓更多視障表演者被看見；她回憶當年甚至有機會與長榮交響樂團一同綵排、站上國家音樂廳舞台，才第一次真切相信「原來我也可以」。長榮海運大副林原生則指出，清寒獎助讓他得以完成學業、投入航運職涯，在低谷時找到前行方向；他也分享第一次出海時，曾把《張榮發回憶錄》帶在身邊，當作提醒自己不忘初衷的「護身符」。《本心：張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任則從書寫與公益切入，談張榮發「即便犯過錯，也應給一次機會」的信念——不以身分與形式論價值，而是把人當作人，讓改變有機會發生。

視障歌唱家朱萬花回憶，長期支持讓她有機會與長榮交響樂團綵排、站上國家音樂廳舞台，第一次真切相信「原來我也可以」。

長榮海運大副林原生表示，清寒獎助成了他走過低谷的力量；首次出海時更把《張榮發回憶錄》帶在身邊，當作不忘初衷的「護身符」。

《本心：張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任提到，張榮發曾把受贈的「筷子船」與「棉花」珍藏在身邊，也映照他始終相信「給人一次機會」，讓改變有可能發生。

展區亮點一次看 等比例蠟像、手稿首度公開！

本次展覽也端出多項亮點。展場首度對外公開總裁生前委由已故蠟像大師林健成製作的等比例蠟像，重現他於2006年獲頒「大英帝國司令勳章」時的神情與風範；多件親筆手稿與生活照片也將同步亮相。基金會表示，希望讓觀眾不只看見一位企業家，更能透過具體物件理解他的處世態度與價值觀。此外，展區亦展出多件由張榮發自行構思製作的生活用品，例如以魔鬼氈結構設計的皮夾、馬克杯、領帶，甚至手機等物件，呈現其在嚴謹的企業經營之外，對日常細節仍保有投入與童心。

展場首度公開由已故蠟像大師林健成製作的張榮發等比例蠟像，重現他2006年獲頒「大英帝國司令勳章」時的神情與風采，彷彿站在時光長廊中與觀眾再度相遇。

張榮發相信「犯過錯也該給一次機會」，促成長榮交響樂團與朱萬花走進監獄巡演；彰化監獄更生人於7天後以「筷子手作船」致贈致意，成為展場中最動人的一幕。

展區一隅，以「公益助學」為主題，透過珍貴照片、文物與影像回望他扶持學子圓夢的足跡。

互動拍貼更有感！周三限定冰淇淋、問卷抽長榮機票

為讓觀展不只是「參觀」，這次也設計一系列互動任務。規劃互動裝置與合影拍貼機，邀民眾與總裁「留念」合照，拉近與展覽的距離，更以張榮發生前喜愛、位於巴黎聖母院附近且擁有70年歷史的冰淇淋店為靈感，規劃「時空呼應」打卡體驗；其中「冰淇淋日」為展期周三限定，民眾只要按讚追蹤「長榮海事博物館」FB或IG，即可兌換冰淇淋，每人限領一次，並採上午、下午各100份，兌完為止。此外，展覽期間民眾完成參觀並填寫問卷，也可參加抽獎活動，有機會獲得長榮航空自台灣出發、全球不限航點的來回機票，共計10張。

展場增加互動體驗與合影拍貼機，邀民眾「留念」合照，拉近與展覽的距離。

以生前喜愛、巴黎聖母院附近的70年老字號冰淇淋店為靈感，展期每周三完成指定任務即可兌換冰淇淋。

特展將自2026年1月20日至2月22日於張榮發基金會大樓B1免費開放參觀，僅小年夜與除夕公休。主辦單位也表示，特展期間長榮海事博物館同步免費開放，邀民眾一同回望張榮發的所信所行，感受「善不止息」如何在十年後仍持續前行。

