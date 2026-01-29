張榮發逝世10週年 長榮集團辦特展與音樂會緬懷

（中央社記者余曉涵台北29日電）長榮集團創辦人張榮發辭世10週年，曾接受張榮發協助圓夢的視障女高音朱萬花在音樂會中以一曲「牽阮的手」，道盡對創辦人的感恩與感謝。

今年適逢長榮集團創辦人暨總裁張榮發逝世10週年，集團與張榮發基金會舉辦「所信所行‧善不止息－長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10週年紀念特展」，在張榮發基金會地下1樓開展，展期至2月22日止。

張榮發基金會昨晚舉辦音樂會，由張榮發基金會所屬長榮交響樂團駐團指揮莊文貞擔綱指揮，率領長榮交響樂團與知名女高音朱萬花、男高音林健吉共同演出，透過溫暖的音樂及影片，帶領觀眾穿越時空，緬懷張榮發的一生。

張榮發基金會表示，張榮發生前十分喜愛音樂，深感音樂有撫慰人心的力量，早年因為欣賞NHK交響樂團演出的一份感動，進而在2002年創立台灣唯一由企業獨資經營的職業樂團「長榮交響樂團」，期許透過音樂淨化人心、回饋社會，並史無前例地將台灣民謠交響化。

張榮發基金會說，音樂會中望春風、四季紅、雨夜花等台灣民謠響起，搭配大螢幕中特別剪輯的影片，讓聽眾立刻想起搭乘長榮航空時聽到的台灣民謠，而朱萬花也以一曲「牽阮的手」道盡對張榮發的感恩，也藉由這首充滿愛的歌曲，象徵創辦人的善念會一直傳承下去。

除此之外，張榮發基金會表示，音樂會也用世界民謠，包括作曲家哈查都量的劍舞、日本的荒城之月、韓國民謠阿里郎與印尼的蘇羅河流水等，呼應張榮發打造的國際運輸集團。

音樂會中也演出張榮發最喜愛的英國作曲家艾爾加的威風凜凜進行曲、由張榮發親自填詞的長榮頌跟感恩的心。張榮發基金會說，盼透過音樂會持續發揚張榮發「所信所行善不止息」的理念。（編輯：李淑華）1150129