張榮興署長赴雲林慰勉警力 強調報案快、到場快、處置快

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】內政部警政署署長張榮興今（2）日親赴雲林縣警察局虎尾分局視察基層勤務，並慰勉第一線警察同仁辛勞。雲林縣警察局局長黃富村、虎尾分局分局長方子欽等人陪同，張署長逐一關懷員警執勤狀況，除致贈慰勉金表達實質鼓勵，也肯定同仁長期堅守崗位、守護地方治安的付出與貢獻。

虎尾鎮為雲林縣交通與觀光重鎮，轄內設有高鐵雲林站，並擁有布袋戲館、毛巾觀光工廠等熱門景點，平日與假日人流頻繁。張署長聽取簡報指出，因應人潮聚集及治安需求，雲林縣警察局已自2025年9月起導入「行動AI巡防系統」，透過人工智慧分析治安與交通熱點，協助規劃巡邏動線，使警力運用由被動轉為主動，提升勤務效率與預警能力。

針對雲林縣年度觀光人次突破2,000萬人次，張署長指示持續強化高鐵站等大眾運輸樞紐的見警率，提升民眾安全感。因應近期社會關注的隨機攻擊事件，他要求各單位務必落實「報案快、到場快、處置快」三大原則，確保110報案與通報機制即時順暢，第一時間掌握現場狀況並迅速應變。

此外，面對即將到來的2026年春節及各大型廟宇活動，張署長要求提前部署維安與交通疏導措施，並主動與主辦單位聯繫，視需要增派協勤人力，同步加強全民社會防衛韌性宣導，確保活動期間人車安全與秩序。對於民眾關切的詐欺與組織犯罪問題，署長也強調打詐工作必須深入基層，持續強化溯源偵查與組織瓦解，從源頭降低犯罪風險。

在關心治安表現之餘，張署長亦重視警察同仁的工作環境與福利，特別關心虎尾分局新廳舍興建進度，並指出警政署正積極研修深夜危勞性勤務津貼、刑事勤務加成及地方勤務繁重加成等相關制度，期盼透過制度完善，減輕同仁負擔。張署長強調，警政署將持續作為基層警察最堅強的後盾，支持同仁安心投入守護治安的工作。

