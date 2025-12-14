張榮華接大同董座！網質疑跟土地開發有關

三立集團董事長張榮華今年8月接任大同董事長，原董事長王光祥轉任會長，引發熱議。有網友表示「這肉太肥了！快撈啊」、「目前最具潛力的資產為大同大學及大同總部土地，有望釋放更高開發價值」。

三立集團董事長張榮華（左）今年8月接任大同董事長，原董事長王光祥轉任會長。（圖/大同提供）

大同公司今年8月19日重訊公告，張榮華接任大同董事長，王光祥則轉任大同公司會長。據《工商時報》今年8月20日報導，大同表示張榮華未來將扮演大同領航者的角色，對內強化大同百年企業文化、提升經營績效，對外則積極拓展海內外業務版圖，再以策略性併購與業務合作，加速提升公司獲利，繼而延續王光祥對股東配息的承諾。

網友留言。（圖取自 粉專《財訊》臉書 ）

此新聞一出，立即引發外界關注。粉專《財訊》當時在分享相關新聞時，有許多網友直接留言表示「目前最具潛力的資產為大同大學及大同總部土地。雙方多年來產權交錯不清，若由張榮華出面，未來傾向『分割明確』，並爭取將原被變更為工業區的總部土地再度轉回商業區，釋放更高開發價值」。

網友留言。（圖取自 粉專《財訊》臉書 ）

另有網友表示「有綠黨撐腰，有什麼問題」、「1.被停權三年，基本這公司就倒了、2.一些政府工程面臨巨額罰款、3.土地地目變更。以上3點，都需靠政治力借入（介入），找3立，政商關係好，可以解決大同困境，就怕人算不如天算」、「這肉太肥了！快撈啊」、「大家爭奪的是土地利益」。

此外，據《工商時報》5日報導，大同12月30日將召開股東臨時會全面改選董事，4日董事會提出新任董事候選名單，除現任的張榮華、黃寶慧、許良源、王雅萱外，新增三立集團總經理高明慧、靖天集團總裁陸醒華，總計9席董事（含3席獨董）候選人中，有6席具媒體業背景，除王光祥方面1席（王雅萱）外，幾乎由三立集團主導。

