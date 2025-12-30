張榮華開啟大同3.0 股價應聲跌

大同30日舉行股東臨時會進行董事全面改選，由三立集團董事長張榮華全面職掌大同。（本報資料照片）

老牌家電重電大廠大同正式進入張榮華時代，30日舉行股東臨時會進行董事全面改選，由三立集團董事長張榮華全面職掌大同，然而，攤開當選名單，傳媒產業人士占比過半，引發市場對於媒體人領導工業大廠的強烈質疑；大同股價昨日開高走低，終場下跌0.7元，收在31.9元，跌幅2.15％，反映出市場對大同經營團隊轉換的心態。

大同股臨會的一般董事當選名單包括張榮華、三立集團總經理高明慧、靖天集團總裁陸醒華、前董事長王光祥女兒王雅萱、前東森新聞雲執董黃寶慧以及三立新聞部前總經理許良源；獨董則由緯來電視網董事長李鐘培、前政院工程會副主委葉哲良、鼎喆國際商務法律事務所主持律師陳建成出任。

廣告 廣告

觀察名單，成員多具備深厚的媒體背景，此情況在台灣製造業與重電產業相當罕見；市場人士分析，大同近年積極布局重電、能源與智慧電表，這類高度仰賴技術研發、供應鏈管理與台電標案經驗的領域，與講求眼球經濟、精準洞察市場的傳媒產業大相徑庭；分析師私下透露，市場憂心的是經營團隊缺乏重工業基因，恐導致治理邏輯脫鉤，顯見法人與散戶對此變革仍有疑慮。

面對股東質疑經營權傳媒化，張榮華表示，經營媒體同樣講求市場洞察與經營效率，過去三立的經營績效已證明其管理邏輯可行，他強調，大同經營策略小組中僅3位具傳媒背景，其餘皆為外部延攬的財會與法律專業人才，自己並非事必躬親，而是負責資源整合與企業文化建立。

除經營團隊異動，大同子公司台灣華映近期遭大陸法院判賠人民幣30.29億元（約新台幣131億元）也是燙手山芋，張榮華表示，已委任律師全力保障權益。

為彌平虧損與爭取股東支持，大同高層強調土地資產活化將是重點，目前大同總部、基隆、桃園大園土地開發案持續推進，尤其是大同總部與大同大學的土地整合開發案，被外界視為未來最大的獲利引擎。