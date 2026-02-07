張榮華：整合電力、算力與土地 推大同邁向科技舞台

（中央社記者潘智義台北7日電）大同公司董事長張榮華今天表示，上任近半年以來，持續推動「讓百年品牌再創百年榮耀」的願景，透過尾牙盛會，向全體員工、合作夥伴與外界傳達集團聚焦AI時代產業趨勢的決心，並以電力、算力與土地3大資源整合，勾勒大同邁向科技舞台的發展藍圖。

大同首次舉辦集團集中式大型尾牙，以「馬躍大同」為年度精神主軸，宣示全面啟動轉型與全球布局新里程碑。張榮華表示，將於年後正式成立「全球營運總部」與「創新研究院」，全面推動國際布局與研發創新；結合集團長期累積的電力技術基礎、AI算力系統能力及龐大土地資產，系統性規劃AI科技園區，打造「電力、算力、土地」三位一體的競爭優勢。

張榮華開場說，尾牙時董事長講話愈少愈好，但紅包要發好發滿，他點名電力、系統整合與算力相關事業群，直指「AI最後一哩路就是電力」、「AI算力要靠大家」，鼓勵各單位持續衝刺。

談及接手大同的心境，張榮華坦言外界曾勸阻，但他認為若能帶領大同再創榮耀，是人生最有意義的挑戰；半年來看見團隊的專業與拚勁，更確信選擇正確。

展望未來，張榮華重申大同不僅是承載世代記憶的品牌，更必須持續進化。他提出以6大事業群為整體運作架構，強化電力與資訊、能源與科技、家電與地產等核心版圖。

張榮華表示，2026年將加速推進轉型步伐，整合集團資源、展現差異化實力，讓大同重新站上世界科技舞台，再創下一個百年榮耀。

大同尾牙活動在台北南港展覽館二館連續2日舉辦，席開335桌，合計約3700名來自全台各事業群員工、貴賓與合作夥伴齊聚一堂，為大同有史以來首次全體員工共同參與的大型尾牙。現場以嘉年華形式規劃互動遊戲與藝人表演。（編輯：張均懋）1150207