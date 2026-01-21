張歆藝「室內抽電子菸」被拍！聚餐中熟練吞雲吐霧 兩派網友吵翻

1月19日，女星張歆藝在私人工作室聚餐、開會後，被拍到手持電子菸吸吐的畫面，同行的戚薇在一旁沒有明顯反應。相關畫面曝光後迅速引發討論，事件焦點集中在「場所性質」、「公眾人物責任」以及「偷拍是否合適」等問題。

有網友認為，工作室屬於多人使用的空間，即使不是公開場合，在室內使用電子菸仍不妥；但也有不少聲音指出，該工作室屬私人場域，當天在場者都是合作對象，也沒有任何人表示反對，加上大陸現行法規並未明確禁止在私人工作室使用電子菸，因此爭議多停留在觀感與道德層面，缺乏明確法律依據。

另一個爭議點則是公眾人物的行為示範與隱私界線。部分網友認為，明星行為容易被粉絲模仿，電子菸含有尼古丁等成分，在封閉空間使用仍有健康疑慮；也有人反批，相關畫面屬於偷拍，已涉及肖像權與隱私權，認為私人空間的行為不該被無限放大解讀，質疑外界過度炒作。

討論過程中，也有網友提出性別標準不一致的質疑，指出男性藝人在公開場合吸菸往往較少受到關注，女性藝人在私人空間的行為卻容易被放大檢視。截至1月20日，張歆藝方面並未對此事作出回應，相關話題持續延燒。

