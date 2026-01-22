張永杰批派系內鬥真可怕 促綠營新人檢討自家議員

國民黨高雄市黨部發言人張永杰表示，民進黨新人小雞要檢討議員，建議先好好回去檢討自家學長姐。（取自張永杰臉書）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨高雄市黨部發言人張永杰廿二日表示，民進黨新人小雞指控國民黨議員清點造成議會流會，為什麼流會，新人小雞要檢討議員，建議先好好回去檢討自家學長姐！

張永杰說明，會流會的原因，就是因為「法定人數不足」所以流會。高雄市議會現有六十二席議員，依法需有過半議員到場開會會議才有效，如果現場點名少於一半，會議就無效，這是法定的議事規則。

張永杰說，廿一日清點時在場的國、民、無黨議員加在一起共廿五人，法定人數不足所以流會。

他指出，高雄市議會現在是綠營佔多數，如果偏綠議員全都到場開會，根本沒辦法清點流會，民進黨小雞說高雄市預算很重要，結果自家的議員都沒有全到，連這幾天連續發新聞稿罵柯志恩不審預算的湧言雙寶議員，依舊沒有在議事廳好好開會。

張永杰認為，民進黨議員怎麼不來議會好好審預算、好好把關？另外可以調出會議紀錄，看看臨時會各黨議員的發言數是多少。新人小雞要檢討議員，先好好回去檢討自家學長姐！

張永杰提到，新潮流新人看到湧言汗顏隊新人連日操作，因此博得不少新聞眼紅，所以也想學著照抄，結果畫虎不成反類犬，反過來打臉自家議員，派系內鬥真可怕！