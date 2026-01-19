張永杰批綠營小雞烏龍耍寶 建議可以改成「高雄汗顏隊」

國民黨高雄市黨部發言人張永杰表示，綠營小雞組捍衛隊開記者會卻錯誤百出，建議可改名汗顏隊。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨高雄市黨部發言人張永杰十九日表示，綠營小雞組捍衛隊開記者會卻錯誤百出，建議可改名汗顏隊。

張永杰說，過去挺邱議瑩選市長的民進黨議員和參選人，在邱議瑩落敗之後可能因為慘無領頭母雞，所以只能開一場的記者會來刷刷存在感，然後又是萬年老招蹭蹭柯志恩，看看能不能有點聲量和新聞幫自己的初選拉抬一下。

張永杰指出，民進黨議員說柯志恩阻擋民生預算，但事實是國民黨立院黨團早已同意並抽出優先審查，到底哪來的阻擋？現在開記者會是不用做功課、看資料的嗎？還是活在平行時空，你們的那邊時間過得比較慢？今天台積電股價又創新高，你們那邊趕快買還來得及！

張永杰提到，然後又再提財劃法，歷經兩次修法國民黨幫高雄爭取超百億預算，反觀民進黨版本始終說不出高雄到底分多少？先回去叫民進黨中央政府出來說清楚再來開記者會好嗎？

張永杰批評，整場記者會指控的內容不只過時還錯誤百出，真的讓人笑到黑姑，母雞邱議瑩落敗，所以小雞無所適從也難怪會笑料一堆，還取了一個相當響亮的「高雄捍衛隊」。

張永杰表示，看完記者會建議可以改成「高雄汗顏隊」，民進黨議員的問政品質和新人素質，實在是讓人非常汗顏！