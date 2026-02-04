張永杰批綠營抹黑柯志恩 疑用政治口水轉移市府失職

國民黨高雄市黨部發言人張永杰表示，美濃大峽谷案起訴十二個人，遺憾的是，民進黨議員又跳出來抹黑柯志恩，又想用政治口水來轉移市府行政失職、民代監督失能的焦點嗎？（取自張永杰臉書）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨高雄市黨部發言人張永杰四日表示，美濃大峽谷案起訴十二個人，這對美濃鄉親來說，真的是等了好久的公道，原本司法正義終於彰顯，應該是不分黨派都要肯定的事，但遺憾的是，民進黨議員又跳出來抹黑柯志恩，又想用政治口水來轉移市府行政失職、民代監督失能的焦點嗎？

張永杰指出，依據媒體的報導，回顧檢方的起訴書時間軸就知道，這場環境破壞事件如果不是當初柯志恩、陳菁徽兩位委員跟國民黨議員強力質詢監督，再加上美濃阿嬤攔轎申冤，讓問題浮上檯面，恐怕到現在還被埋在廢土下面，這一連串的事件，市府難辭其咎、民代監督失能，才讓美濃鄉親承受這種悲劇。

張永杰提到，最諷刺的是，這件事應該是在地民代邱議瑩最不願提的傷心事，當時她因為大峽谷事件曾坦承民調因此受挫，最終初選結果也確實以些微差距飲恨，結果現在出來發動攻擊的，竟然是勝選的派系、跟賴瑞隆關係最好的新潮流議員黃彥毓，這不是往自家同志傷口上灑鹽嗎？

他說，讓人質疑是不是贏了初選，還要回頭踩輸的人一腳？裡子面子都要？如果這是真的，民進黨內鬥真的狠到讓人心驚。

張永杰進一步說，我們要的是保護家園，不是看你們在正義面前上演這種派系內鬥的戲碼，另外也要提醒民進黨，別忘了涉案地主的兒子還是民進黨黨代表，而民進黨到現在還是沒想過要怎麼解決問題，只想著要怎麼解決提出問題的人。