張永杰批蘇貞昌助講傲慢 強調高雄是屬於全體高雄市民

國民黨高雄市黨部發言人張永杰表示，聽到蘇貞昌這句話真的無法想像，這種封建時代才會出現的思想，竟出現在一個民主選舉的造勢場合。（取自張永杰臉書）

記者吳文欽／高雄報導

邱議瑩在鳳山辦造勢，前行政院長蘇貞昌來站台，蘇貞昌助講竟稱「高雄被國民黨拿走，民進黨就要包起來」。國民黨高雄市黨部發言人張永杰表示，聽到這句話真的無法想像，這種封建時代才會出現的思想，竟出現在一個民主選舉的造勢場合。

張永杰強調，高雄從來不是屬於誰的，更不是屬於哪個政黨的囊中物，而是屬於全體高雄市民，所以從來沒有什麼高雄被誰拿走的問題，民進黨真的不要羞辱高雄人！

張永杰指出，正因為民進黨長期抱持著「高雄是我的」這種心態，才會讓人質疑是不是因此有恃無恐？從美濃大峽谷、大樹光電海，到田寮、燕巢、旗山的垃圾山，這些瘡疤一一被揭開時，大家才驚覺問題存在已久，更可怕的是，當這些黑暗面被揭露，他們不惜動用行政資源去攻擊、抹黑發現問題的人。

張永杰批評，從蘇貞昌不小心說出口的真心話來看，證明他們心裡想的是，沒有人可以把「民進黨的高雄」拿走，到了高雄彷彿進入無人之境，不然怎麼能讓一位民進黨自家黨員可以無法無天亂倒垃圾製造垃圾山呢？所以當最黑暗的角落被揭開時，是不是因此要盡全力的護航，鞏固他們的權力和地位不受影響？

他提到，而力挺邱議瑩的蘇貞昌，大家是否還記得他當行政院長時那副嘴臉嗎？嗆立委「叫什麼」、罵女性民代「不要臉」、在大庭廣眾下出手拍里長，台灣民意基金會的民調都認證他是「最令人討厭的政治人物第一名」。

張永杰認為，這樣的人所推薦的市長，未來會不會也是如出一轍、有樣學樣？過去邱議瑩的行為大家也都還記憶猶新，如果當選市長，會不會也像蘇貞昌一樣對監督他的議員嗆聲、羞辱，那高雄真的就變成民進黨的天下，沒人敢監督，可以無法無天？

張永杰更說，這不只是高雄的悲哀，更是台灣民主的悲哀，一個整天將民主掛在嘴邊的政黨，卻將一座城市視為他們囊中物，面對這種結構性的傲慢，人民剩下的唯有手中的選票讓執政者輪替，才能把陽光照進最黑暗的角落，真正把高雄還給市民。