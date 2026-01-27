張泰山校園分享棒球心路歷程

職棒傳奇「森林王子」張泰山（第二排中間）與新營高工師生合影。（新營高工提供）

記者翁聖權∕新營報導

職棒傳奇「森林王子」張泰山日前受邀到新營高工演講，分享他熱愛的棒球練球生涯，新營高工師生近距離看到偶像，都非常興奮，雙方熱情互動。

新營高工指出，張泰山以「HOME RUN 堅持夢想的力量」為題，進行勵志分享。

張泰山表示，他在一九九六年加入職棒，二０一八年退休，至今仍對棒球懷抱熱情。他在球員生涯雖然締造不少紀錄，但並非一帆風順，反而是在挫折中一再爬起，用轉念面對低潮。他勉勵學生要有接受磨鍊的意志，時機未到時勤練，該你上場時敢拚，這就是他在職棒二十多年的感悟。