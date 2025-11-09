張泰山見證偏鄉國小少棒隊PK 要孩子學會3件事

張泰山（右）和黃忠義示範投打棒球。海爾斯提供



「B.A.D」出身的黃丹尼跨界製作的偏鄉紀實節目《野！孩子起步走！》第3季進入尾聲，「野孩子夢想棒球日」公益少棒賽由4所偏鄉國小少棒隊昨（11╱8）在彰化縣和美忠全壘球場展開對決，4位傳奇球星張泰山、黃忠義、陳義信、林益全及球評劉時豪也一起見證。

「森林王子」張泰山表示：「勝負雖然重要，但更重要的是孩子們學會了團隊、面對壓力與堅持。」原民會副主委、「假日飛刀手」陳義信也笑說：「雖然是國小賽事，卻都有著原住民孩子最代表的精神，專注度與拚勁完全不輸別的國家，希望有天孩子們能站上職棒舞台。」

壓軸冠軍戰由千秋迎戰德芙蘭，千秋以穩健守備最終奪下冠軍。黃丹尼說：「這場公益賽的初衷，是希望大家能看見偏鄉孩子的努力與笑容。我們透過節目，讓更多人了解基層體育的價值與教育的力量。」《野！孩子起步走！》第3季每周四晚間6點於YouTube更新。

