張泰山閃現經濟部示範投球 力倡運動科技商機

經濟部技術司今（17）日發表運動科技研發成果，前職棒球員張泰山現身說法表示，台灣過去的棒球運動成績，靠的是球員的「苦練」，透過教練的眼睛、球員的經驗進行嚴格的訓練，當他擔任教練後才知道什麼叫「運動科學」，透過揮棒軌跡、仰角角度、揮棒速度等科學數據收集，成為科學化訓練球員的最佳助力。

經濟部技術司今天舉行「運動科技研發成果」記者會，技術司張郭肇中表示，依據行政院「台灣運動 X 科技產業策略（SRB）行動方案」執行，展出棒球、高爾夫球、自行車與登山等創新研發成果。經濟部不做沒經濟效益之事，透過科專計劃補助，結合科技數據，建立國有培訓場地，未來國手也未必送到國外培訓，國人也可以更健康。

張泰山以NiceSports好的運動總經理身分出席，他在致詞時回憶，以前教練訓練球員打球時，總叫球員「出力打、打就對了」，但球員總會疑惑「怎麼打？」。但透過運動科學，可以讓我們更了解什麼叫科學的運動，透過揮棒軌跡、仰角角度、揮棒速度等數據，幫助球員訓練。

張泰山也說，NiceSports累積棒球運動培訓經驗，過去棒球員要去國外學習什麼叫「運動科學」，現在則期待工研院能發展更好的運動科學，讓職業球員、甚至學生提早了解什麼叫運動科學，更快訓練成功；他最後並期許「工研院加油！司長加油！」

高爾夫球亞運金牌國手、教練李瑞慧則分享，過去訓練是靠感覺，現在可以靠數據。李瑞慧說，透過台灣厲害的科技技術，將複雜數據、分析設備輕巧化，可帶到互外訓練，也讓數據更透明，更有說服力。

李瑞慧說，以前高球訓練都要逐一標記、畫線；如今透過AI技術，可以自動生成，教練也能將更多時間放在選手策略擬定；另外，透過體適能量測，也能更快、更精準抓到學員問題，提升訓練效率。

高爾夫球場事業協進會名譽理事長蘇慶琅則說，高爾夫球除了運動本身，周邊商品也能和新創、金融科技集合，形成高爾夫生態鏈。除了AI教練、無人商店、無人高爾夫球車、無人桿弟、割草機，乃至高爾夫球帽子、衣服、皮帶、球鞋、球桿等周邊產業都能一同帶動。

蘇慶琅說，這是一場持之以恆的持續競賽，不要只重硬體，也要重軟體，注重大數據；產業也要打群架，要和科技、生活文化產業結合。。

霧峰高爾夫球場總經理黃京珠則分享，透過AI科技可以檢視出選手轉身不夠，以致球揮不夠遠，腰部亂轉以致球向右邊等問題，球場現在也透過科技，幫助培訓練小選手提升成績，希望每位選手將來都像曾雅妮一樣在國際賽事上替台灣發光發熱。

黃京珠也提到，目前高爾夫球場也面臨缺工挑戰，桿弟嚴重缺工，但透過AI等運動科技導入，也能解決球場關鍵的缺工問題。

高雄市政府消防局第六救災救護大隊陳勇廷則表示，導致登山運動好發的山難事件，最常發生原因就是迷路，如果通訊的訊號中斷，就會有搜救盲點。透過輕便，且低耗功率消耗產品，能在無訊號處將帶有座標的資訊傳出給留守員平台，提升戶外登山健行安全保障。

國立體育大學自由車專任教練曾可妡表示，腳踏車訓練常受天氣影響，真正比賽場域爬坡較多，但室內訓練台只有阻力沒有爬坡訓練。透過科學數據即時掌握選手心率、功率、踩踏效率、疲勞度等資訊，就能即時掌握選手訓練狀態。

技術司表示，「運動 X 科技行動計畫」2023年啟動，計畫執行期至2026年，總經費5億餘元，由各推動單位分工，計畫聚焦新興運動科技應用，帶動軟硬整合與虛實融合服務，引導高科技產業運動化，預計計畫結束將促成企業投資30億元，衍生產值75億元，並加速我國運動科技從研發到應用全面升級。

