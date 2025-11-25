即時中心／林耿郁報導

台北居大不易，如果再遇到恐怖房東，恐怕人財兩失！一名女網友在Dcard上踢爆，自己在松山區小巨蛋附近租屋，沒想到房東對自己的出入作息監控「精確到秒」，原來自己從頭到尾都被監視；最終她只能找來律師朋友解約，還被對方寄恐嚇信辱罵！

張淑晶翻版？在台灣，想找到好房子住不容易，如果想找到好房東，有時候更需要燒香拜佛；一名女網友在Dcard上就以《台北瘋子房東》為題，記述自己短短4天驚魂記。

這名女網友指控，自己在591租屋網上，看到一個台北市「青木淳小巨蛋」的出租物件；花了8萬元後於十月初順利入住。沒想到一住進去，就遭到房東屢屢要求「搬東西去管理室」、「拍照確認房屋現況」，原本以為只是管得多，沒想到之後發生的事情，讓她「脊背發涼」。

在入住第三天晚上，原PO就接到房東的奪命連環Call，要求自己隔天中午「面談」；在見面後，對方不只劈頭大罵，指控自己讓男友進屋「不檢點」，而且還拿出「精確到秒」的出入紀錄，自己哪天出門、幾點返回，以及朋友、男友來待多久、幾點離開，全被「記錄在案」；原來自己從頭到尾「都被監視」。

當天晚上這名女網友就立刻搬家，期間回去收拾東西時，房東又會立刻傳訊息，質問「妳是不是今天幾點幾分有回來？」之後要求網友單獨一人前來談解約，自己卻帶著「唸法律的弟弟」想要二打一；幸好網友這方也找了律師朋友，雙方攻防後終於結束一場鬧劇。

但這還不是最終結果；隔天一早原PO老家，竟收到房東「限時掛號」信，痛批她「沒家教、不檢點」還放話美國丈夫要回來「處理」這件事；且最糟的是，這個物件「仍在591上架中」，呼籲大家提高警覺，別再有下一個受害者。

對此網友紛紛回應「房東還是典獄長？」，認為裝監視器「房客應該可以告吧？」也有人提議「先報個租金補貼壓壓驚」、「他寄給妳的（恐嚇）信，妳可以告他吧？」更有人喊話從法制面修正，希望租屋平台加上評價系統，否則台灣房東靠著資訊不對稱，「造成一堆無謂損失」；政府到底何時才要管？

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／張淑晶翻版？北市驚傳「房東監控女房客」 還寄恐嚇信辱罵

