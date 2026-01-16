張淑芬率台積志工校園教識詐

台積電慈善基金會董事長張淑芬到場與家長、學生分享防詐知識。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕左鎮報導

為提升偏鄉學童與家長防詐意識與數位安全素養，台南市府結合台積電全球實體安全處十六日在左鎮國小辦理科技防詐普及教育活動，由慈善基金會董事長張淑芬帶領志工親自到場與家長、學生互動，活動氣氛熱烈。

教育局長鄭新輝表示，這次科技防詐普及教育活動旨在教導學生及家長認識詐騙的類型與原因及發現可疑人物、面對可疑狀況的應對行為。由台積電志工帶領左鎮國小家長及學生從案例中練習事實查核，製作ＡＩ生成影片，認識新詐騙手法；並學習製作簡易密碼，在遇到可疑情況時，透過親人間專屬密碼減少詐騙危機。

三十名ＧＰＳ志工在張淑芬帶領下，產官學攜手推動偏鄉的科技防詐普及教育，左鎮國小校方更協助邀請孩子的爸爸、媽媽、爺爺、奶奶等到場參加，親子一起提升數位安全素養。