張淳淳號召300載限定女團 唱出不老青春

記者王丹荷／綜合報導

62歲張淳淳在1990年曾以女團「蘋果派」出道，在女團解散36年後，集結80歲國寶級歌后楊燕、54歲美魔女教主許佳蓉、50歲「插畫界林志玲」珞棋、51歲長腿姐姐小婉，以及限定團員「音樂祭女王」DJ圓圓，組成年紀加起來超過300載限定女團，為公益單曲〈10分鐘的練習〉齊聚一堂，誓言成熟女BLACKPINK，超萌反差及精神話題十足

團長張淳淳透露，成員平均年齡超過50歲，卻在練歌、練舞與MV拍攝現場展現驚人體力，連續唱跳拍攝8小時，讓年輕工作人員都直呼不可思議。團員們笑說：「跟淳淳一起做公益，青春、健康、回春1次到位，再累都值得！」最年長的楊燕更在練舞時親手準備低卡點心，讓團員們在排練現場適時地「回血」，張淳淳特別感謝享譽國際的蘋果花歌后 「楊燕 」以80歲高齡為喚醒全民運動來也來共襄盛舉。

身為國際知名肢體與體能訓練老師，張淳淳過往教學生涯星光熠熠，曾擔任曾擔任李心潔、徐若瑄、金城武、王力宏、容祖兒、伊能靜等數百位明星的專任教師及顧問。但她坦言，這次尚未命名的熟女女團，是她教學生涯中最有意義的1次經驗，「我把一群平均年齡一甲子的姐姐妹妹，教到像25歲，連拍MV的攝影師都不敢相信，眼前這群連續唱跳8小時的姐姐們，竟然比年輕女孩更有體力與活力。」

有趣的是，這群熟女姊姊們討論許久，團名尚未定案，甚至求助ChatGPT，給出的團名都不合她們的意，甚至還給了「RE:APPLE」這個幽默的團名，讓她們十分著急公益單曲都錄完了，團名還沒出來，楊燕指派團長張淳淳邀約吳宗憲給予她們響亮又好聽的團名。

此次公益計畫也獲得企業力挺，養樂多創辦人李團居的第三代Ivan Lee（本名：李昀融），因與張淳淳多年深厚的姐弟情誼，慷慨贊助MV AI特效製作費，用實際行動支持這組別具意義的限定女團，為公益盡1份心力，讓熟女BLACKPINK以最高規格，秀出感染世界的不老青春。

張淳淳（前排左起）、DJ圓圓、楊燕、珞琪組限定女團。（張淳淳青春學院提供）