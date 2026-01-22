張淳淳、楊燕再續前緣！領軍組300歲女團回歸

娛樂中心／林依蓉報導

昔日「蘋果派」女星張淳淳暌違36年華麗回歸，驚喜宣布集結80歲國寶歌后楊燕，以及許佳蓉、珞棋、小婉、DJ圓圓等各界女神，組成總歲數超過300歲的限定組合，誓言打造台版「熟女BLACKPINK」。這支跨世代陣容憑藉逆齡狀態與超萌反差強勢登場，立刻引發網友熱議，而張淳淳與楊燕的合作淵源，更可追溯至2023年轟動全網、挑戰BLACKPINK夯曲狂吸37萬點擊的「千歲團」，如今兩人再度攜手，不老傳奇再續新篇章。

廣告 廣告





再續前緣！張淳淳、楊燕「老搭檔」二度聯手 率各界女神升級打造「300歲女團」

張淳淳（左）與楊燕（右）的合作淵源，可追溯至2023年轟動全網的「千歲團」。(圖／翻攝自Youtube「張淳淳 健康漂亮商學院」）





昔日「蘋果派」女星張淳淳近日重出江湖，號召80歲國寶歌后楊燕、許佳蓉、珞棋、小婉及DJ圓圓組成限定女團，誓言打造加總超過300歲的台版「熟女BLACKPINK」，憑藉逆齡狀態與超萌反差魅力震撼演藝圈。而張淳淳與楊燕的合作淵源，可追溯至2023年轟動全網的「千歲團」，當時兩人攜手平均75歲的媽媽們組成「青春好媽媽」團，挑戰BLACKPINK夯曲〈Pink Venom〉。這群加總逼近千歲的長輩們，在150小時的苦練中克服重重關卡，從同手同腳、手腳打結到流淚學程熱舞模樣，讓影片短短一個月便狂吸37萬次點擊，感動無數網友。





再續前緣！張淳淳、楊燕「老搭檔」二度聯手 率各界女神升級打造「300歲女團」

平日張淳淳便積極經營YouTube頻道分享熱舞影片，維持極佳的律動感與體態。(圖／翻攝自Youtube「張淳淳 健康漂亮商學院」）





事實上，張淳淳的逆齡魅力並非偶然，平日她便積極經營YouTube頻道分享熱舞影片，維持極佳的律動感與體態，專業舞姿常令網友驚嘆「完全看不出歲月痕跡」。正是這股對舞蹈的熱忱，讓她決定將頻道中的「不老精神」轉化為實際行動，宣布與老搭檔楊燕再續前緣，再次用熱血舞步震撼演藝圈。

原文出處：再續前緣！張淳淳、楊燕「老搭檔」二度聯手 率各界女神升級打造「300歲女團」

更多民視新聞報導

曾為許光漢、林宥嘉寫歌 香港歌手這樣形容台北男人

痴情尪為她默默付出真相大白！小嬌妻終於知道震撼真相？《豆腐媽媽-EP23精彩片段》

帥美女神顛覆傳統最狂做法？與仇家主動和解神秘內幕曝光！《豆腐媽媽-EP23精彩片段》

