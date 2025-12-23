張清芳久違回歸小螢幕開唱！2名曲陪伴過聖誕夜 張艾嘉說書拉序幕

久未現身電視舞台的歌壇天后張清芳，難得回歸電視節目現場演唱。TVBS提供

聖誕特別節目《聖誕愛無限藝起有盼望》今年再度邀請到金馬影后張艾嘉擔任說書人，以溫暖聲線為節目拉開序幕，並為大家講述到當年的平安夜其實不平安，而〈平安夜〉這首曲子又是如何由危機化為轉機。張艾嘉也分享道：「在紛亂不安的時代，很多人是需要安慰與溫暖的，希望透過平安夜故事與音樂，為大家在佳節帶來溫暖力量與平靜。」

張艾嘉擔任說書人，以溫暖聲線為節目拉開序幕。TVBS提供

張清芳久違電視獻唱 〈花雨夜〉、〈無價至寶〉掀回憶殺

除此之外，本次節目也重磅邀請到久未現身電視舞台的歌壇天后張清芳，難得回歸電視節目現場演唱的她，一連獻唱〈花雨夜〉、〈無價至寶〉2首經典名曲，用歌聲為佳節注入滿滿暖意。對此張清芳也感性表示：「真的很久沒有參加節目錄影現場演唱，回到這個讓我覺得熟悉又陌生的環境，且又能在平安夜與大家見面覺得很溫暖。」

白家綺（左）與岑永康（右）擔任節目主持人與觀眾共度平安夜。TVBS提供

笑中帶淚的聖誕奇蹟 《聖誕愛無限》打造最溫馨的聖誕團聚

此次聖誕音樂慶典節目《聖誕愛無限 藝起有盼望》以「盼望」為主題，由白家綺、岑永康攜手主持，黃韻玲與「藝起發光」眾多藝人輪番登台，從經典民歌旋律到平安夜大合唱，運用動畫結合音樂與故事，讓平安夜更像一場大型團聚，陪伴觀眾度過最溫馨聖誕夜，更多精彩內容敬請鎖定12月24日晚上10點，TVBS 42頻道《聖誕愛無限 藝起有盼望》特別節目。



