張清芳久違回歸電視！張艾嘉嘆時代「紛亂不安」：需要溫暖

張清芳久違回歸電視節目獻唱。（圖／TVBS提供）





「金馬影后」張艾嘉今年再度於聖誕特別節目《聖誕愛無限藝起有盼望》擔任說書人，以溫暖聲線為節目拉開序幕，並為大家講述到當年的平安夜其實不平安，她也分享：「在紛亂不安的時代，很多人是需要安慰與溫暖的，希望透過平安夜故事與音樂，為大家在佳節帶來溫暖力量與平靜。」

除了張艾嘉以外，節目也重磅邀請到久未現身電視台的歌壇天后張清芳，難得回歸電視節目的她，一連獻唱〈花雨夜〉、〈無價至寶〉2首經典名曲，用歌聲為佳節注入滿滿暖意。對此張清芳也感性表示：「真的很久沒有參加節目錄影現場演唱，回到這個讓我覺得熟悉又陌生的環境，且又能在平安夜與大家見面覺得很溫暖。」

影后張艾嘉擔任說書人，以溫暖聲線為節目拉開序幕。（圖／TVBS提供）

延續去年引發話題的《聖誕綻情室》單元，今年由郭子乾、唐從聖扮演的「寒國魚」、「李嗷」再度回歸，在先前《全民大悶鍋》導演謝念祖操刀下以幽默與反差方式呈現。更邀請到了包含徐巧芯立委、戴瑋珊市議員、黃瀞瑩市議員，不同黨派的來賓在平安夜放下立場共同演奏〈平安夜〉樂章，看似混亂實則和諧的演奏為的是讓觀眾在笑聲中感受節日最珍貴的溫度。

此次聖誕音樂慶典節目《聖誕愛無限 藝起有盼望》以「盼望」為主題，由白家綺、岑永康攜手主持，黃韻玲與「藝起發光」眾多藝人輪番登台，從經典民歌旋律到平安夜大合唱，運用動畫結合音樂與故事，讓平安夜更像一場大型團聚，陪伴觀眾度過最溫馨聖誕夜。



