張清芳回歸電視演唱！ 另一大咖當平安夜說書人

張艾嘉在平安夜再度化身說書人，為一年一度的《聖誕愛無限 藝起有盼望》揭開序幕，以溫柔沉穩的聲線，帶領大家走進一段「其實並不平安」的平安夜故事，從動盪與危機中，看見音樂如何成為轉機與安慰。她也分享，在紛亂不安的時代，很多人需要被撫慰，希望透過故事與旋律，為佳節注入一份溫暖與平靜。

張艾嘉。（圖／TVBS）

節目同時迎來久違的重量級身影——歌壇天后張清芳難得回到電視舞台現場演唱，一連獻唱〈花雨夜〉、〈無價至寶〉兩首經典作品，熟悉旋律一響起，瞬間把人拉回那些被音樂陪伴的時光。她感性表示，許久未站上節目舞台，這份既熟悉又陌生的感覺，讓她在平安夜特別感到溫暖。

張清芳。（圖／TVBS）

延續去年引發討論的單元，今年《聖誕綻情室》再度回歸，由郭子乾、唐從聖詮釋的「寒國魚」與「李嗷」重新登場，在導演謝念祖的節奏掌握下，以幽默與反差勾勒出節日裡的另一種對話。不同背景、不同立場的來賓齊聚一堂，共同合奏〈平安夜〉，在看似混亂的聲響中，拼湊出屬於這個夜晚的和諧。

整場節目以「盼望」為主題，由白家綺與岑永康攜手主持，黃韻玲與「藝起發光」的藝人們輪番登台，從經典民歌到平安夜大合唱，結合動畫、音樂與故事鋪陳，讓這個夜晚更像一場溫柔的團聚。節目希望透過音樂與分享，陪伴大家走過平安夜，把尚未說完的祝福，靜靜放進心裡。

